Жан-Клод Юнкер пообіцяв, що у Євросоюзі скасують зміну часу

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтримав скасування зміни часу в Євросоюзі. Про це він заявив у ефірі телеканалу ZDF у п'ятницю, 31 серпня. "Люди хочуть цього, тому ми зробимо це", - наголосив він. Юнкер докладатиме зусиль, аби переконати своїх колег у Єврокомісії висунути пропозицію скасування переходу на зимовий час. Після цього вирішувати будуть уряди держави-членів і Європарламент.

Як повідомлялося раніше, у ЄС проведели онлайн-опитування щодо зміни часу, в якому взяли участь 4,6 мільйна жителів. Переважна більшість - 80 відсотків проголосували за скасування зміни часу. Дещо менша кількість опитаних висловилися на користь того, щоб жити за літнім, а не зимовим часом.

ЄС відповість на американські мита на авто

Щодо торговельного конфлікту з США Юнкер застеріг, що Європейський Союз відповість аналогічно, якщо Вашингтон запровадить вищі митні тарифи на автомобілі з ЄС. "Тоді відбудеться те, що ми також це зробимо", - сказав він.

Юнкер розкритикував Трампа, який напередодні знову порушив тему тарифів після того, як наприкінці липня вони домовилися поки заморозити торговельний конфлікт. "Ми з Трампом домовилися про своєрідне перемир'я стосовно нових тарифів на авто", - зазначив Юнкер, додавши, що перемир'я, як правило, поважають. На тих переговорах два лідери домовилися поки відмовитися від запланованих проти один одного штрафних мит.

Зараз американські мита становлять 2,5 відсотка для легкових автомобілів і 25 відсотків - для пікапів. Європейські мита на імпортовані зі США автомобілі становлять 10 відсотків. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 20-відсотківі мита на європейські автомобілі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США.

У відповідь на погрози Трампа Єврокомісія заявила, що заходи з боку європейських торговельних партнерів можуть стосуватися експорту американських товарів загальною вартістю до 294 мільярдів доларів. Минулого року з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 мільйона автомобілів, 500 тисяч з них - німецькі.

Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС готовий запровадити нульові мита на американські авто, якщо Штати зроблять те саме. Але Трамп відкинув цю пропозицію.