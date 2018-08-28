 Жан-Клод Юнкер пообіцяв, що у Євросоюзі скасують зміну часу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Жан-Клод Юнкер пообіцяв, що у Євросоюзі скасують зміну часу

Єврокомісія дослухається до думки громадськості та запропонує скасувати перехід на зимовий час у ЄС, повідомив Жан-Клод Юнкер. Він також зазначив, що ЄС відповість, якщо США підвищать мита на авто.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтримав скасування зміни часу в Євросоюзі. Про це він заявив у ефірі телеканалу ZDF у п'ятницю, 31 серпня. "Люди хочуть цього, тому ми зробимо це", - наголосив він. Юнкер докладатиме зусиль, аби переконати своїх колег у Єврокомісії висунути пропозицію скасування переходу на зимовий час. Після цього вирішувати будуть уряди держави-членів і Європарламент.

Як повідомлялося раніше, у ЄС проведели онлайн-опитування щодо зміни часу, в якому взяли участь 4,6 мільйна жителів. Переважна більшість - 80 відсотків проголосували за скасування зміни часу. Дещо менша кількість опитаних висловилися на користь того, щоб жити за літнім, а не зимовим часом.

ЄС відповість на американські мита на авто

Щодо торговельного конфлікту з США Юнкер застеріг, що Європейський Союз відповість аналогічно, якщо Вашингтон запровадить вищі митні тарифи на автомобілі з ЄС. "Тоді відбудеться те, що ми також це зробимо", - сказав він.

Юнкер розкритикував Трампа, який напередодні знову порушив тему тарифів після того, як наприкінці липня вони домовилися поки заморозити торговельний конфлікт. "Ми з Трампом домовилися про своєрідне перемир'я стосовно нових тарифів на авто", - зазначив Юнкер, додавши, що перемир'я, як правило, поважають. На тих переговорах два лідери домовилися поки відмовитися від запланованих проти один одного штрафних мит

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США вийдуть зі Світової організації торгівлі, якщо вона не покращить ставлення до них, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він також відкинув ідею нульових мит на авто між США і ЄС. (31.08.2018)

Під час онлайн-голосування у ЄС переважна більшість з 4,6 мільйона його учасників висловилися за скасування зміни часу. Опитані хочуть жити за літнім часом. (29.08.2018)

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ. (26.07.2018)

Зараз американські мита становлять 2,5 відсотка для легкових автомобілів і 25 відсотків - для пікапів. Європейські мита на імпортовані зі США автомобілі становлять 10 відсотків. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 20-відсотківі мита на європейські автомобілі, якщо ЄС невдовзі не знизить чи не скасує "давно запроваджені" мита та торговельні обмеження на продукцію зі США.

У відповідь на погрози Трампа Єврокомісія заявила, що заходи з боку європейських торговельних партнерів можуть стосуватися експорту американських товарів загальною вартістю до 294 мільярдів доларів. Минулого року з Євросоюзу до США продали більш ніж 1,1 мільйона автомобілів, 500 тисяч з них - німецькі. 

Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС готовий запровадити нульові мита на американські авто, якщо Штати зроблять те саме. Але Трамп відкинув цю пропозицію.

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