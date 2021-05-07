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Жан Ассельборн

Жан Ассельборн - люксембурзький політик та дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан Ассельборн".

Жан Ассельборн є міністром закордонних справ Люксембургу, починаючи від 2004 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас 07.05.2021

Перший спільний візит міністрів країн Бенілюксу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила глава МЗС Бельгії. В рамках візиту міністри відвідали Донбас.
Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії 22.02.2021

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дії щодо Росії у зв'язку зі справою Навального. Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн впевнений, що санкції буде запроваджено.
Глава МЗС Люксембургу виступає за найскоріше відкриття Шенгенської зони

Глава МЗС Люксембургу виступає за найскоріше відкриття Шенгенської зони 31.05.2020

Очільник МЗС Люксембургу та член Ради ЄС Жан Ассельборн закликав якнайшвидше відкрити Шенгенську зону. Він вважає, що швидке відновлення свободи пересування та обігу товарів допоможе відновленню економіки ЄС.
Люксембурзький міністр порівняв ізраїльські плани анексії із Кримом

Люксембурзький міністр порівняв ізраїльські плани анексії із Кримом 15.05.2020

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що плани Ізраїлю щодо анексії палестинських територій треба засудити - аналогічно до засудження анексії українського Криму Росією.
Наступ Туреччини у Сирії може змусити НАТО втрутитися - Ассельборн

Наступ Туреччини у Сирії може змусити НАТО втрутитися - Ассельборн 14.10.2019

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн попереджає, що наступ Туреччини на північному сході Сирії може призвести до залучення у конфлікт країн НАТО. Сирійське питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС 14 жовтня.
Глава МЗС Люксембурга застеріг від нової хвилі міграції в ЄС

Глава МЗС Люксембурга застеріг від нової хвилі міграції в ЄС 06.07.2019

У разі загострення конфлікту між США і Іраном Європу очікує масовий приплив біженців, заявив глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн.
Як врятувати іранську ядерну угоду?

Як врятувати іранську ядерну угоду? 15.05.2018

ЄС та Іран хотіли б зберегти ядерну угоду, навіть якщо США й вийшли з неї. Що Євросоюзу слід узгодити з іранським міністром закордонних справ, аби досягти цієї мети.
Люксембург вимагає жорсткіших санкцій щодо сирійського режиму

Люксембург вимагає жорсткіших санкцій щодо сирійського режиму 10.04.2017

Після газової атаки на Хан-Шейхун санкції ЄС щодо Сирії мають бути розширені, переконаний міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.
Глава МЗС Люксембургу ознайомлюється з ситуацією на Донбасі

Глава МЗС Люксембургу ознайомлюється з ситуацією на Донбасі 13.03.2017

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн 13-14 березня перебуває в Україні з робочим візитом. Спільно з головою українського МЗС Павлом Клімкіним він відвідує Донецьку область.
Голова МЗС Люксембургу: Сьогодні Польщу не взяли би до Євросоюзу

Голова МЗС Люксембургу: Сьогодні Польщу не взяли би до Євросоюзу 26.02.2017

На думку міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, Польща зараз не відповідає копенгагенським критеріям, зокрема щодо верховенства права у державі.

Глава МЗС Люксембургу: Туреччина діє методами нацистів

Глава МЗС Люксембургу: Туреччина діє методами нацистів 07.11.2016

Жан Ассельборн розкритикував наступ влади Туреччини проти опозиційних політиків та преси, а також не виключив запровадження санкцій стосовно Анкари.

Штайнмаєр не підтримує пропозицію виключити Угорщину з ЄС

Штайнмаєр не підтримує пропозицію виключити Угорщину з ЄС 13.09.2016

За словами міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, жодну країну-члена ЄС не можна виганяти з Європейського Союзу.
Глава МЗС Люксембургу: Угорщину слід виключити з ЄС через політику щодо біженців

Глава МЗС Люксембургу: Угорщину слід виключити з ЄС через політику щодо біженців 13.09.2016

Міністр закордонних справ Люксембургу Ассельборн вважає, що правила призупинення членства в ЄС варто спростити. Він також розкритикував особисто голову угорського уряду Віктора Орбана за політику щодо біженців.
Штайнмаєр виступив за продовження переговорів з Туреччиною щодо членства в ЄС

Штайнмаєр виступив за продовження переговорів з Туреччиною щодо членства в ЄС 05.08.2016

На зустрічі глав МЗС німецькомовних країн Франк-Вальтер Штайнмаєр та Жан Ассельборн розкритикували позицію Австрії щодо переговорів з Туреччиною.
Brexit: Люксембурзький дипломат боїться ефекту доміно в Східній Європі

Brexit: Люксембурзький дипломат боїться ефекту доміно в Східній Європі 19.06.2016

На думку глави МЗС Люксембургу, прикладу британців можуть послідувати члени ЄС зі Східної Європи. Навіть якщо британці залишаться в ЄС, це не вирішить проблеми, переконаний політик.
Глава МЗС Люксембургу застерігає від анархії в політиці щодо біженців

Глава МЗС Люксембургу застерігає від анархії в політиці щодо біженців 25.02.2016

Глава зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що в ЄС зараз відсутня чітка політика щодо врегулювання кризи біженців.
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