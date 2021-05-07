Жан Ассельборн - люксембурзький політик та дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан Ассельборн".

Жан Ассельборн є міністром закордонних справ Люксембургу, починаючи від 2004 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.