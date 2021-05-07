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Жан Ассельборн - люксембурзький політик та дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан Ассельборн".
Жан Ассельборн є міністром закордонних справ Люксембургу, починаючи від 2004 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ассельборн вважає, що правила призупинення членства в ЄС варто спростити. Він також розкритикував особисто голову угорського уряду Віктора Орбана за політику щодо біженців.