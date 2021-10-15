Поняття "еротика" поєднує в собі те, що пов'язане з поняттям статевої чуттєвості.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "еротика". Слово "еротика" походить від імені древньогрецького бога Ероса. Еротика є мистецтвом вираження сексуальних емоцій за допомогою образотворчих мистецтв, літератури й пісень. Від порнографії еротика відрізняється тим, що не акцентує увагу на деталях статевого органу та статевого акту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.