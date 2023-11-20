Еротика, олені у цифрі та найдорожчі художники - у Кельні

17 листопада в Німеччині відкрився щорічний міжнародний ярмарок мистецтва Art Cologne. Цього разу у ньому беруть участь 170 галерей з усього світу. Вони привезли до Кельна близько тисячі творів мистецтва вартістю від кількох тисяч до кількох мільйонів євро. Найдорожчий об'єкт - картина Пабло Пікассо "Художник та його модель", яку берлінська Galerie Bastian оцінила у 3,75 мільйона євро.

Новий співавтор - штучний інтелект

Використання штучного інтелекту (ШІ) - одна з головних тенденцій останніх років, яка не оминула і Art Cologne. У 2023 році на виставці представлено особливо багато робіт сучасних художників, створених за допомогою ШІ. "У цій сфері відбуваються великі зміни", - констатував у розмові з DW генеральний директор боннського Музею мистецтва Штефан Берґ (Stephan Berg), який регулярно відвідує Art Cologne, у тому числі для поповнення музейної колекції. Але він не бачить небезпеки для художників - на думку німецького мистецтвознавця, ШІ не здатний замінити творчу діяльність людини. "Технологія завжди хороша настільки, наскільки добре вона підходить для реалізації креативної уяви. На даний момент інтелект людини не може стати зайвим через ШІ. Це лише інструмент", - упевнений Берґ.

Робота художниці з Таллінна Каті Новичкової / галерея Temnikova & Kasela Фото: Elena Dozhina/DW

За допомогою штучного інтелекту створює свої твори молода, але вже відома художниця з Таллінна Катя Новичкова. Декілька її робіт представила в Кельні естонська галерея Temnikova & Kasela. У своїй творчості Новичкова намагається осмислити, як сучасний "оцифрований" світ впливає та формує реальне існування. В основі одного з представлених на виставці творів - знімок оленя-альбіноса біля струмка, зроблений камерою нічного спостереження в лісі. "Катя Новичкова переглянула тисячі зображень із лісових камер, які не були призначені для широкої публіки, а лише для статистики", - розповіла Ольга Темнікова. За її словами, ми звикли до подібних зображень, тому що вони є частиною нашого буденного інформаційного потоку, вони дозволяють нам наблизитися до природи так близько, як ніколи, і одночасно вони вже не дивують. Художниця ж поєднала буденне - милі та зворушливі зображення оленів - з бездушним та машинальним. "Вона відсилає нас до перших зображень тварин", - наголосила Темнікова. Інший твір Каті Новичкової, композицію з двох оленів, що цілуються, штучний інтелект оформив з чотирма ногами на двох. Цей образ викликає зовсім різні емоції - від захоплення абсолютним злиттям двох тварин в одне ціле, до жалю або навіть відрази через відсутність кінцівок.

Важко пройти повз інсталяцію канадської художниці Сари Френд, теж створеної за допомогою штучного інтелекту. На стіні - шпалери та екран, оформлені під аккаунт у Instagram. Він заповнений еротичними світлинами оголених жінок у різних позиціях. Ці тіла обрав із мережі ШІ, а художниця "приміряла" їх на себе, замінивши голови оригіналів на свою. Ця інсталяція існує у двох варіантах - з цензурою і без - останній і був представлений на виставці. "Питання у тому, що насправді продає людина, позуючи оголеною у соцмережах", - пояснила DW Ліза Беніґ (Lisa Bening), представниця берлінської Galerie Nagel Draxler, яка привезла цю роботу на Art Cologne.

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New Positions

Art Cologne - це не тільки парад іменитих художників, твори яких можуть коштувати більше за річну зарплату середньостатистичного німця. Особливу роль відіграє проєкт New Positions. Організатори арт-ярмарку дають кільком молодим перспективним художникам, вибраним спеціальним журі, можливість безкоштовно представити свої роботи широкому загалу. Галереї, які співпрацюють із авторами, відзначеними журі, отримують додаткові виставкові площі, щоб представити нові роботи. Цього року у списку New Positions було двадцять художників, включаючи кількох вихідців із пострадянських республік.

Серед молодих талантів, обраних журі, є і уродженка Молдови Ірина Ожован. "Для мене це дуже важливо. Тому що я працюю не для себе, мої твори - для людей, щоб вони їх бачили", - розповіла молода художниця у розмові з DW. Під час створення серії робіт, представлених на Art Cologne, Ірину надихали спогади про те, як працював її батько у своєму архітектурному ательє.

До списку New Positions потрапили також киянка Марта Дяченко і уродженець міста Орська Артур Левен, що живуть і працюють у Німеччині.

"Підтримка, надана організаторами ярмарку, дуже важлива для будь-якого молодого художника, тому що це можливість показати свої роботи широкому колу людей", - зазначила у розмові з DW Римма Арсланов. Вона народилася в Таджикистані, провела дитинство в Узбекистані, жила в Ізраїлі, а десять років тому переїхала з Тель-Авіва до Дюсельдорфа, тому не асоціює себе тільки з однією країною. "Я - ізраїльська художниця, але почуваюся й німецькою художницею, тому що я досить довго живу в Німеччині", - розповіла Римма. Вона говорить, що і вплив узбецької культури відчувається у її роботах.

Художниця з Дюссельдорфа Римма Арсланов на Art Cologne 2023 Фото: E. Dozhina /DW

Тема війни

Віденська галерея Christine König Galerie, з якою співпрацює Римма Арсланов, привезла до Кельна і роботи київського художника Микити Кадана. У 2022 році на Art Cologne велику увагу привернула його інша інсталяція, в центрі якої знаходився пробитий кулями та уламками дорожній знак на Лисичанськ. Як і торік, роботи Микити Кадана пов'язані із війною Росії проти України. Кошти від продажу його творів йдуть, зокрема, на підтримку українців, які постраждали від війни. "Світ не стоїть на місці, і часом фокус зміщується. Люди невиправдано менше цікавляться війною", - розповів у розмові з DW директор та партнер віденської галереї Christine König Galerie Роббі Грайф. Микита Кадан, на його думку, та людина, яка вважає своїм завданням постійно нагадувати та розповідати про те, що відбувається в Україні. "Микита Кадан - художник і людина, яка інформує про війну. Його роботи завжди мали політичний підтекст", - сказав Грайф.

Тема війни сьогодні є особливо актуальною і для Римми Арсланов, батьки якої живуть в Ізраїлі. "На мене, звичайно, дуже впливає нинішня ситуація в Ізраїлі. У мене була серія, яка називалася "Війна без імені". Три роки я малювала солдатів. Все, що відбувається, дуже впливає на творчість", - зазначає художниця.

Унікальна виставка-продаж мистецтва

На Art Cologne 2023 можна купити як твори найвідоміших майстрів ХХ століття - Енді Воргола, Макса Ернста, Марка Шагала, так і найдорожчих у світі художників, що нині живуть - німця Ґергарда Ріхтера (Gerhard Richter) і японської художниці Яйомі Кусама. Також організатори ярмарку докладають багато зусиль для підтримки молодих авторів.

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Участь у Art Cologne - це своєрідний знак якості у світі мистецтва. З приблизно 400 галерей, що подали заявки, організатори арт-ярмарку обрали в результаті менше половини. Щороку захід відвідують десятки тисяч людей - галерести, художники, експерти, колекціонери, працівники музеїв, а також звичайні глядачі, які сприймають арт-ярмарок як унікальну виставку сучасного мистецтва. Оскільки всі екземпляри призначені і для продажу, багато творів, можливо, можна побачити тут востаннє перед тим, як вони осядуть у приватних колекціях, насамперед німецьких.

Наприклад, одразу кілька галерей привезли до Кельна роботи Олексія фон Явленського та Сержа Полякова - вихідців із Росії, які стали знаменитими, працюючи в Німеччині та Франції. Ціни на їхні роботи - від кількох сотень тисяч євро. "Попит на Явленського завжди дуже високий, тому що це універсальний, чудовий художник, творчість якого не пов'язана з його походженням", - зауважила у розмові з DW директорка швейцарської Galerie von Vertes Квірін Верлінде (Quirine Verlinde). Галерея з Цюриха, що спеціалізується на німецьких імпресіоністах, привезла п'ять робіт Явленського різних творчих періодів.

Харківський "Бенксі" - Гамлет Зіньківський To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video