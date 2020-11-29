Чому дедалі більше жінок дивляться порно?

Споживання порноконтенту - не суто чоловіча утіха. За даними останніх опитувань популярних порносайтів PornHub та xHamster, майже третина їхньої аудиторії - жінки, і їхня частка постійно зростає.

Насамперед, трохи наукової інформації. Нейрони, які викликають збудження порнографічним контентом, називаються дзеркальними і змушують нас робити або відчувати речі чи дії, які ми спостерігаємо. Якщо ми бачимо, як хтось сміється або плаче, дзеркальні нейрони "дзеркально відображають" поведінку іншої людини так, ніби ми самі виконуємо цю дію. Ці нейрони виявлено у людей та приматів, а також у птахів. Їх мають і чоловіки, і жінки. Однак досліджень на тему споживання порноконтенту жінками досі бракувало.

Краще статеве життя?

Одне з нових досліджень на цю тему зі США проливає світло на жіночу сексуальність і порнографію. Дослідження вчених з Університету Вальпараїсо, штат Індіана, проводилося у США і Угорщині серед понад 2400 жінок і мало на меті з'ясувати, як споживання порноконтенту впливає на загальну сексуальну задоволеність жінок та їхні стосунки.

Серед іншого, дослідження виявило, що частіше споживання порноконтенту корелюється із легшим збудженням, легшим досягненням оргазму та його інтенсивністю як у парі, так і наодинці. До того ж, споживачки порноконтенту переважно з молодшої вікової групи та краще освічені.

Тренд: дедалі більше жінок дивляться порно

Опитування xHamster, у якому брало участь понад 100 тисяч респонденток, теж підтвердив такий розподіл вікових груп. 33,8 відсотка користувачок сайту належали до вікової групи 18-24 років. 60 відсотків опитаних жінок сказали, що перегляд порно покращив їхнє статеве життя.

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Стигматизована сексуальність

Дослідження сайту PornHub від 2019 року свідчить, що жінки становили 32 відсотки усіх відвідувачів за рік - на три відсотки більше, ніж у 2018-му.

Мадіта Емінґ (Madita Oeming) з університету Падерборна, яка досліджує соціальні аспекти порнографії, закликає з обережністю підходити до статистики PornHub, базованої переважно на так званій big data. Це означає, що, наприклад, чоловік може переглядати порно з комп'ютера, який належить жінці.

Опитування порносайту: третина усіх відвідувачів - відвідувачки

Разом з тим, вона підтверджує тренд зростання споживання порноконтенту жінками, хоча вони й надалі у меншості порівняно з чоловічою аудиторією. На думку Емінґ, причини тут соціальні, адже жіноча сексуальність у суспільстві часто стигматизується. "Я не кажу, що чоловіки сексуально розкуті, зовсім ні. Але саме уявлення про те, що жінки є сексуально активними, що вони мають сексуальний драйв, шукають сексу не лише заради роману, інтимності чи народження дитини, але й лише для задоволення, досі у нашій культурі важко сприймається, навіть у ХХІ столітті", - сказала дослідниця у розмові з DW.

За словами Емінґ, ще 15-20 років тому годі було навіть уявити собі заголовок у журналі "Найкращі 10 порносайтів для жінок". А сьогодні цим вже нікого не здивуєш. "Громадський дискурс поволі нормалізує ідею, що жінки теж є споживачками порно", - додає вона і зазначає, що у західному світі відбуваються культурологічні зміни, у тому числі щодо сексуальності, які символізують і відхід від гендерних упереджень.

Біологічне пояснення

Зовсім іншої думки дотримується еволюційний біолог Томас Юнкер (Thomas Junker) з Тюбінгенського університету. Він переконує, що причини різниці в обсягах споживання порноконтенту жіночою та чоловічою аудиторією слід шукати не у соціальній, а у біологічній площині. Юнкер вважає, що суспільні трансформації не змінюють реальності. "Досить дивно, але це не змінила й емансипація останніх десятиліть. Можна було б подумати, що вільні у сексуальності жінки переймуть ставлення та поведінку чоловіків щодо порно, але цього не сталося", - сказав він у розмові з DW.

І все ж, зміни відбулися на ринки відеопорноіндустрії, де сьогодні можна знайти сотні різножанрових фільмів, у тому числі й феміністські. Однак Юнкер вважає, що цей жанр особливо не прижився. Емінґ натомість переконана, що феміністське порно зараз переживає свій "зоряний час" і навіть може змінити традиційні культурні сприйняття порнографії. Водночас саме поняття "феміністське порно", на її думку, підсилює стереотипи замість того, щоби їх усувати. "Часто його ще називають "порно для жінок". Мені не до душі думка про те, що може бути окрема література, кінематограф чи порно для жінок. Це сексистська концепція", - каже вона і додає, що уподобання у порно - справа індивідуальна і не залежить від гендеру.

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Відмінності між чоловіками й жінками

Томас Юнкер упевнений, що чоловіки й жінки мають відмінності і користуються при виборі партнера різними стандартами та звертають увагу на різні нюанси. Так само, каже він, і зі сприйняттям порно.

За словами Юнкера, чоловіки більше візуалізують і тому звертають увагу на фігуру, обличчя та здоров'я. Вони прагнуть знайти молодих партнерок, здатних виносити дитину, і тому більше довіряють своїм очам. У жінок більше розвинуте сприйняття на дотик та вербалізація. Партнерів вони шукають відповідальних, готових прийти на допомогу, щоби мати достатньо ресурсів на виховання дітей. Тож жіночі критерії вибору партнерів не настільки очевидні. Саме тому, каже Юнкер, чоловіки більше дивляться порно. "Цього не можна набути, це наша біологія", - наполягає він.

Можливо, ми ніколи не дізнаємося справжніх причин того, чому люди дивляться порно. Але очевидно, що дзеркальні нейрони, про які йшлося на початку статті, останнім часом у жінок є як ніколи активними.