 Чому дедалі більше жінок дивляться порно? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.11.2020

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Культура й стиль життя

Чому дедалі більше жінок дивляться порно?

Останніми роками жіноча аудиторія порноіндустрії невпинно зростає. Чим пояснюється цей інтерес? DW розпитала про це думки фахівців соціології та еволюційної біології.

Жінка перед комп'ютером (символічне фото)

Споживання порноконтенту - не суто чоловіча утіха. За даними останніх опитувань популярних порносайтів PornHub та xHamster, майже третина їхньої аудиторії - жінки, і їхня частка постійно зростає.

Насамперед, трохи наукової інформації. Нейрони, які викликають збудження порнографічним контентом, називаються дзеркальними і змушують нас робити або відчувати речі чи дії, які ми спостерігаємо. Якщо ми бачимо, як хтось сміється або плаче, дзеркальні нейрони "дзеркально відображають" поведінку іншої людини так, ніби ми самі виконуємо цю дію. Ці нейрони виявлено у людей та приматів, а також у птахів. Їх мають і чоловіки, і жінки. Однак досліджень на тему споживання порноконтенту жінками досі бракувало.

Краще статеве життя?

Одне з нових досліджень на цю тему зі США проливає світло на жіночу сексуальність і порнографію. Дослідження вчених з Університету Вальпараїсо, штат Індіана, проводилося у США і Угорщині серед понад 2400 жінок і мало на меті з'ясувати, як споживання порноконтенту впливає на загальну сексуальну задоволеність жінок та їхні стосунки.

Серед іншого, дослідження виявило, що частіше споживання порноконтенту корелюється із легшим збудженням, легшим досягненням оргазму та його інтенсивністю як у парі, так і наодинці. До того ж, споживачки порноконтенту переважно з молодшої вікової групи та краще освічені.

Тренд: дедалі більше жінок дивляться порно

Тренд: дедалі більше жінок дивляться порно

Опитування xHamster, у якому брало участь понад 100 тисяч респонденток, теж підтвердив такий розподіл вікових груп. 33,8 відсотка користувачок сайту належали до вікової групи 18-24 років. 60 відсотків опитаних жінок сказали, що перегляд порно покращив їхнє статеве життя.

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Стигматизована сексуальність

Дослідження сайту PornHub від 2019 року свідчить, що жінки становили 32 відсотки усіх відвідувачів за рік - на три відсотки більше, ніж у 2018-му.

Мадіта Емінґ (Madita Oeming) з університету Падерборна, яка досліджує соціальні аспекти порнографії, закликає з обережністю підходити до статистики PornHub, базованої переважно на так званій big data. Це означає, що, наприклад, чоловік може переглядати порно з комп'ютера, який належить жінці.

Опитування порносайту: третина усіх відвідувачів - відвідувачки

Опитування порносайту: третина усіх відвідувачів - відвідувачки

Разом з тим, вона підтверджує тренд зростання споживання порноконтенту жінками, хоча вони й надалі у меншості порівняно з чоловічою аудиторією. На думку Емінґ, причини тут соціальні, адже жіноча сексуальність у суспільстві часто стигматизується. "Я не кажу, що чоловіки сексуально розкуті, зовсім ні. Але саме уявлення про те, що жінки є сексуально активними, що вони мають сексуальний драйв, шукають сексу не лише заради роману, інтимності чи народження дитини, але й лише для задоволення, досі у нашій культурі важко сприймається, навіть у ХХІ столітті", - сказала дослідниця у розмові з DW.

За словами Емінґ, ще 15-20 років тому годі було навіть уявити собі заголовок у журналі "Найкращі 10 порносайтів для жінок". А сьогодні цим вже нікого не здивуєш. "Громадський дискурс поволі нормалізує ідею, що жінки теж є споживачками порно", - додає вона і зазначає, що у західному світі відбуваються культурологічні зміни, у тому числі щодо сексуальності, які символізують і відхід від гендерних упереджень.

Біологічне пояснення

Зовсім іншої думки дотримується еволюційний біолог Томас Юнкер (Thomas Junker) з Тюбінгенського університету. Він переконує, що причини різниці в обсягах споживання порноконтенту жіночою та чоловічою аудиторією слід шукати не у соціальній, а у біологічній площині. Юнкер вважає, що суспільні трансформації не змінюють реальності. "Досить дивно, але це не змінила й емансипація останніх десятиліть. Можна було б подумати, що вільні у сексуальності жінки переймуть ставлення та поведінку чоловіків щодо порно, але цього не сталося", - сказав він у розмові з DW.

І все ж, зміни відбулися на ринки відеопорноіндустрії, де сьогодні можна знайти сотні різножанрових фільмів, у тому числі й феміністські. Однак Юнкер вважає, що цей жанр особливо не прижився. Емінґ натомість переконана, що феміністське порно зараз переживає свій "зоряний час" і навіть може змінити традиційні культурні сприйняття порнографії. Водночас саме поняття "феміністське порно", на її думку, підсилює стереотипи замість того, щоби їх усувати. "Часто його ще називають "порно для жінок". Мені не до душі думка про те, що може бути окрема література, кінематограф чи порно для жінок. Це сексистська концепція", - каже вона і додає, що уподобання у порно - справа індивідуальна і не залежить від гендеру.

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Відмінності між чоловіками й жінками

Томас Юнкер упевнений, що чоловіки й жінки мають відмінності і користуються при виборі партнера різними стандартами та звертають увагу на різні нюанси. Так само, каже він, і зі сприйняттям порно.

За словами Юнкера, чоловіки більше візуалізують і тому звертають увагу на фігуру, обличчя та здоров'я. Вони прагнуть знайти молодих партнерок, здатних виносити дитину, і тому більше довіряють своїм очам. У жінок більше розвинуте сприйняття на дотик та вербалізація. Партнерів вони шукають відповідальних, готових прийти на допомогу, щоби мати достатньо ресурсів на виховання дітей. Тож жіночі критерії вибору партнерів не настільки очевидні. Саме тому, каже Юнкер, чоловіки більше дивляться порно. "Цього не можна набути, це наша біологія", - наполягає він.

Можливо, ми ніколи не дізнаємося справжніх причин того, чому люди дивляться порно. Але очевидно, що дзеркальні нейрони, про які йшлося на початку статті, останнім часом у жінок є як ніколи активними.

  • жінка обливається фарбою, фотографія Крістофа Гілберта, Christophe Gilbert

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

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  • Фотографія Франко Рубартеллі, Franco Rubartelli, Верушка фон Лендорф у вбранні у стилі сафарі

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

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  • Жінка у вигнутій позі на пляжі, реклама парфумів, фото Жан-Даніель Лор'є, Jean-Daniel Lorieux

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

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    Що спільного між пляшечкою парфумів і пляжем? Та, власне, нічого. Але в рекламній галузі цей маленький флакончик перетворився на символ бажаного стилю життя, до якого так пасує засмагла дівчина у покірній позі. Це фото зробив у 1980 році французький фотограф Жан-Даніель Лор'є - у часи, коли сексуальні метафори у рекламі стали значно поширенішими, ніж раніше.

  • Жінка у відвертій білизні на ліжку із закритим обличчям, фотографія Маріно Парізотто, Marino Parisotto

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

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  • жінка в червоному, фотографія Еллен фон Унверт, Ellen von Unwerth

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Lady in red

    Жінка, вся в червоному - кольорі, який автоматично асоціюється із пристрастю - тримає у руках витончений підсвічник. Знімок німецької фотографки Еллен фон Унверт (Ellen von Unwerth) є яскравим прикладом того, що сучасна реклама "продає" швидше ністрій чи стиль життя, а не сам продукт. Ви, до речі, помітили на фото горілку, яку, власне, і рекламують?

  • відображення напівоголеної жінки в дзеркалі, фотографія Гі Бурдена, Guy Bourdin

    Секс для продажу: як жінок перетворили на еротичний об'єкт реклами

    Чуттєві і шокуючі

    Французький фешн-фотограф Гі Бурден був одним з найвідоміших фотомитців ХХ століття. Знімки Бурдена прикрашали обкладинки журналу Vogue та з'являлися в численних рекламних кампаніях. Багато з його фотографій жінок - чуттєві і шокуючі водночас.

    Автор: Сара Хакл, Наталія Мехед


 

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