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Еритрея

Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй 29.11.2020

Армія Ефіопії встановила контроль над ключовими об'єктами у столиці штату Тиграй - місті Мекеле, заявив прем'єр країни. У штаті не вщухає конфлікт між правлячою в регіоні лівою партією НФЗТ і центральною владою.
Загострення конфлікту в Ефіопії: ракетами обстріляна сусідня Еритрея

Загострення конфлікту в Ефіопії: ракетами обстріляна сусідня Еритрея 15.11.2020

Про ракети, запущені у бік Асмери, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Обстріл може сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї. 
Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців

Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців 12.11.2020

Через конфлікт на півночі Ефіопії УВКБ ООН закликає сусідні країни не закривати кордони для біженців. Лише за два дні до Судану втекли понад 7000 ефіопів.
Трамп обмежить в'їзд у США громадянам шести країн, зокрема Нігерії

Трамп обмежить в'їзд у США громадянам шести країн, зокрема Нігерії 01.02.2020

США припинять чи обмежать видачу віз, які дають право на постійне проживання, громадянам шести країн, зокрема Нігерії.
Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії 11.10.2019

Нобелівську премію миру 2019 року отримає прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.
Підозрюваного у вбивстві хлопчика у Франкфурті розшукувала поліція Швейцарії

Підозрюваного у вбивстві хлопчика у Франкфурті розшукувала поліція Швейцарії 30.07.2019

Підозрюваний у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні перебував у розшуку в Швейцарії. У цій країні громадянина Еритреї вважали прикладом успішної інтеграції.
Ефіопія оголосила, що відведе війська від кордону з Еритреєю

Ефіопія оголосила, що відведе війська від кордону з Еритреєю 14.12.2018

Ефіопські війська будуть відведені від кордону з Еритреєю. В ефіопській армії повідомили, що загрози конфлікту між державами більше немає.
Ефіопія та Еритрея відкрили кордон для транспорту

Ефіопія та Еритрея відкрили кордон для транспорту 11.09.2018

Африканські країни домовилися про закінчення прикордонного конфлікту, що тривав від 1998 року, і оголосили про відновлення торгових та дипломатичних зв'язків.
З Ефіопії до Еритреї прибув перший комерційний авіарейс

З Ефіопії до Еритреї прибув перший комерційний авіарейс 18.07.2018

Пасажири першого рейсу мають на меті зустрітися з рідними, з якими їх роз'єднала війна.
Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами

Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами 08.07.2018

Вперше за майже 20 років до столиці Еритреї прибув прем'єр Ефіопії Абій Ахмед для переговорів з президентом сусідньої країни Ісайясом Афеверкі з метою мирного врегулювання територіального конфлікту.
Ізраїль вишле тисячі африканських біженців до Італії, Канади та Німеччини

Ізраїль вишле тисячі африканських біженців до Італії, Канади та Німеччини 02.04.2018

Ізраїль і ООН досягли згоди щодо передачі 16 тисяч біженців, переважно з Судану та Еритреї, країнам Заходу. Серед них Італія, Німеччина та Канада.
Ізраїль попередив африканських біженців про депортацію

Ізраїль попередив африканських біженців про депортацію 04.02.2018

Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. У разі добровільного виїзду біженцям буде надано грошову допомогу.
Кале: четверо у критичному стані після масової бійки біженців

Кале: четверо у критичному стані після масової бійки біженців 02.02.2018

Сутички почалися у черзі за їжею. Билися вихідці з Афганістану та Еритреї, постраждали і поліцейські.
Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців

Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців 19.11.2017

Згоди біженців не питатимуть, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В ООН занепокоєні безпекою людей, яких хоче вислати Ізраїль.
Комісія ООН звинуватила владу Еритреї у злочинах проти людяності

Комісія ООН звинуватила владу Еритреї у злочинах проти людяності 08.06.2016

За даними комісії ООН, за останні 25 років в Еритреї поневолили до 400 тисяч людей. Злочини проти людяності мають бути розслідувані Міжнародним кримінальним судом, переконані в ООН. Влада країни звинувачення відкидає.
Свобода преси? Ні, не чули

Свобода преси? Ні, не чули 30.04.2015

Кожного дня журналісти і блогери у світі зазнають нападів і залякувань, метою яких є знищення плюралізму засобів масової інформації. "Репортери без кордонів" вказують на найбільших ворогів свободи преси.
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