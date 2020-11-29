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Армія Ефіопії встановила контроль над ключовими об'єктами у столиці штату Тиграй - місті Мекеле, заявив прем'єр країни. У штаті не вщухає конфлікт між правлячою в регіоні лівою партією НФЗТ і центральною владою.
Про ракети, запущені у бік Асмери, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Обстріл може сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї.
Через конфлікт на півночі Ефіопії УВКБ ООН закликає сусідні країни не закривати кордони для біженців. Лише за два дні до Судану втекли понад 7000 ефіопів.
США припинять чи обмежать видачу віз, які дають право на постійне проживання, громадянам шести країн, зокрема Нігерії.
Нобелівську премію миру 2019 року отримає прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю.
Підозрюваний у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні перебував у розшуку в Швейцарії. У цій країні громадянина Еритреї вважали прикладом успішної інтеграції.
Ефіопські війська будуть відведені від кордону з Еритреєю. В ефіопській армії повідомили, що загрози конфлікту між державами більше немає.
Африканські країни домовилися про закінчення прикордонного конфлікту, що тривав від 1998 року, і оголосили про відновлення торгових та дипломатичних зв'язків.
Пасажири першого рейсу мають на меті зустрітися з рідними, з якими їх роз'єднала війна.
Вперше за майже 20 років до столиці Еритреї прибув прем'єр Ефіопії Абій Ахмед для переговорів з президентом сусідньої країни Ісайясом Афеверкі з метою мирного врегулювання територіального конфлікту.
Ізраїль і ООН досягли згоди щодо передачі 16 тисяч біженців, переважно з Судану та Еритреї, країнам Заходу. Серед них Італія, Німеччина та Канада.
Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. У разі добровільного виїзду біженцям буде надано грошову допомогу.
Сутички почалися у черзі за їжею. Билися вихідці з Афганістану та Еритреї, постраждали і поліцейські.
Згоди біженців не питатимуть, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В ООН занепокоєні безпекою людей, яких хоче вислати Ізраїль.
За даними комісії ООН, за останні 25 років в Еритреї поневолили до 400 тисяч людей. Злочини проти людяності мають бути розслідувані Міжнародним кримінальним судом, переконані в ООН. Влада країни звинувачення відкидає.
Кожного дня журналісти і блогери у світі зазнають нападів і залякувань, метою яких є знищення плюралізму засобів масової інформації. "Репортери без кордонів" вказують на найбільших ворогів свободи преси.
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