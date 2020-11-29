Загострення конфлікту в Ефіопії: ракетами обстріляна сусідня Еритрея

Про ракети, запущені у бік Асмери, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Обстріл може сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї.