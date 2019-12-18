Ердоган погрожує ЄС повторенням міграційної кризи 2015 року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю, 22 грудня, заявив, що його країна не може впоратися з новою хвилею біженців із Сирії. Він попередив, що країни ЄС можуть самі відчути вплив нової хвилі біженців, якщо не припиняться військові дії на північному заході Сирії.

Нещодавно війська РФ та президента Сирії Башара Асада посилили обстріли в Ідлібі - регіоні, який до сих пір перебуває під контролем повстанців. Наразі там проживає близько трьох мільйонів людей. Раніше Асад заявив, що його армія відіб'є цю територію у повстанців. Тепер Анкара побоюється нової хвилі біженців із сирійського Ідлібу.

"Якщо насильство над людьми Ідлібу не припиниться, ця кількість (біженців - Ред.) ще більше зросте. У цьому випадку Туреччина не нестиме такий тягар мігрантів самостійно", - сказав Ердоган на церемонії нагород в Стамбулі. За його словами, наразі понад 80 тисяч людей їдуть з Ідлібу до Туреччини. "Тиск, якого ми зазнаємо, також відчуватимуть усі європейські країни, особливо Греція", - цитує його агенція Reuters. Ердоган додав, що у такому разі буде невідворотним повторення міграційної кризи на зразок тієї, яка спостерігалася в ЄС у 2015 році.

Ердоган запевнив, що Туреччина робить все можливе для припинення російських обстрілів в Ідлібі. Він додав, що турецька делегація вирушить до Москви для обговорення ситуації у Сирії в понеділок, 23 грудня.

До цього президент Туреччини Ердоган неодноразово погрожував ЄС вислати до країн євроблоку значно більше бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Також він неодноразово погрожував "відчинити ворота" і дозволити сирійцям виїхати з Туреччини до Європи, заявивши, що Анкара не може взяти на себе тягар прийому більшої кількості біженців. Туреччина заявляє, що прийняла у себе найбільшу у світі кількість біженців - понад чотири мільйони, з них 3,6 мільйона - із Сирії.

Турецькі військові операції проти курдів у Сирії

Нагадаємо, нещодавно Туреччина також проводила військову операцію проти курдів, які проживають у Сирії. Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону.

Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск, а також ЄС та Ліга арабських держав.

Ця наступальна операція вже змусила понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання.

До цього, на початку 2018 року, турки провели ще одну військову операцію "Оливкова гілка". Під час неї турецькі війська та союзні їм підрозділи витіснили курдські загони з району Афрін у Сирії.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Перша зупинка За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм У місті лише чоловіки У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм "Ми все втратили" Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженці в Телль-Тамері Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Допомога місцевих НДО Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженцям не вистачає продовольства Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Школи стали притулком для біженців Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Без води і світла 50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Ситуація у лікарнях Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Життя серед руїн У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна. Автор: Наталія Позднякова

