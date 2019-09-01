Ердоган погрожує "відчинити двері" біженцям до Європи, вимагає більше допомоги

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає від Європейського Союзу надати більше допомоги для утримання сирійських біженців в його країні. В іншому разі Туреччина, аби домогтися цього, буде змушена "відчинити двері" для біженців у напрямку Євросоюзу, заявив турецький президент під час виступу в Анкарі у четвер, 5 вересня.

"Щодо розподілу тягаря стосовно біженців, яких ми прийняли як гостей, то ми отримали від світу і в першу чергу від Європейського Союзу недостатньо підтримки. Аби отримати її, ми, можливо, будемо змушені це зробити", - заявив він, цитує агенція новин dpa.

Турецький уряд також планує поселити щонайменше мільйон біженців у "зоні безпеки" на півночі Сирії, повідомив Ердоган. Планується, що цю зону на схід від річки Євфрат почнуть створювати наприкінці вересня.

З початку війни у Сирії у 2011 році сусідня Туреччина прийняла понад 3,6 мільйона біженців з цієї країни. В березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду щодо біженців, згідно з умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання із реадмісії біженців з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС. Окрім того, Євросоюз погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців харчовими продуктами та речами першої необхідності.

На початку 2019 року Туреччина заявила про намір створити 32-кілометрову "зону безпеки" на півночі Сирії. Ердоган тоді заявляв, що створення такої зони посилить захист цивільних та стримуватиме потік біженців. На початку серпня Туреччина та США погодилися на створення відповідної "зони безпеки".