 Ердоган застеріг, що партнерство Туреччини зі США ″під загрозою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Ердоган застеріг, що партнерство Туреччини зі США "під загрозою"

Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що якщо з боку адміністрації США не припиняться односторонні дії проти Туреччини, його країна шукатиме нових союзників.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що партнерство його країни зі США може опинитися "під загрозою". Про це йдеться в його статті для видання The New York Times, опублікованій у суботу, 11 серпня.

"Поки не пізно, Вашингтон має відмовитися від хибного уявлення, що наші відносини можуть бути асиметричними, і прийняти той факт, що у Туреччини є альтернативи", - попередив Ердоган, зазначивши, що його країна шукатиме "нових друзів і союзників".

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Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)

Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона. (01.08.2018)

Зокрема, Ердоган висловив незадоволення тим, що Сполучені Штати запровадили санкції щодо членів його кабінету. США запровадили штрафні заходи щодо міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, оскільки вони "зіграли ключові ролі в арешті та затриманні" у 2016 році американського пастора Ендрю Брансона. "Це рішення (з боку США - Ред.) було неприйнятним, нераціональним і в кінцевому підсумку шкідливим для нашої давньої дружби", - зазначив турецький президент. 

Напередодні Дональд Трамп теж написав у своєму Twitter, що відносини США з Туреччиною "не є хорошими". Після того, як президент США 10 серпня оголосив, що подвоїть мита на турецькі сталь і алюміній через конфлікт з Анкарою, турецька ліра, котра вже втрачала в ціні, впала до нового мінімуму щодо долара.

Конфлікт між Вашингтоном і Анкарою спалахнув через утримання за ґратами американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує його у співпраці з терористами та шпигунстві. Брансон родом з Північної Кароліни, проте проживав і працював у турецькому Ізмірі впродовж останніх 23 років. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення пастора.

 

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