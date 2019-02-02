Ердоган закинув ЄС переворот у Венесуелі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Європейський Союз за підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо. За його словами, європейські держави підтримують переворот у південноамериканській країні.
"З одного боку, їх постійно турбують демократія та вибори, але потім вони повалюють уряд за допомогою хитрощів та насильства. Ми проти такої імперіалістичної структури і в жодному разі не можемо її підтримати", - заявив він у вівторок, 5 лютого, під час виступу у парламенті в Анкарі, передає агенція dpa.
Турецький президент також закинув президенту США Дональду Трампу втручання у внутрішні справи Венесуели. "Чи є Венесуела вашим штатом? Як ви можете наполягати, щоб людина, яка прийшла до влади в результаті виборів, пішла?" - наголосив Ердоган. Він також закинув Вашингтону підтримку Гуайдо, який не був обраний главою держави. Ердоган заявив підтримує главу Венесуели Ніколаса Мадуро. На початку кризи у країні він особисто зателефонував йому, назвавши його "братом".
Нагадаємо, тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка європейських країн також визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди. Група Ліми також виступила за мирну передачу влади у Венесуелі і закликала військових країни підтримати Хуана Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле