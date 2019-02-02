Ердоган закинув ЄС переворот у Венесуелі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував Європейський Союз за підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо. За його словами, європейські держави підтримують переворот у південноамериканській країні.

"З одного боку, їх постійно турбують демократія та вибори, але потім вони повалюють уряд за допомогою хитрощів та насильства. Ми проти такої імперіалістичної структури і в жодному разі не можемо її підтримати", - заявив він у вівторок, 5 лютого, під час виступу у парламенті в Анкарі, передає агенція dpa.

Турецький президент також закинув президенту США Дональду Трампу втручання у внутрішні справи Венесуели. "Чи є Венесуела вашим штатом? Як ви можете наполягати, щоб людина, яка прийшла до влади в результаті виборів, пішла?" - наголосив Ердоган. Він також закинув Вашингтону підтримку Гуайдо, який не був обраний главою держави. Ердоган заявив підтримує главу Венесуели Ніколаса Мадуро. На початку кризи у країні він особисто зателефонував йому, назвавши його "братом".

Нагадаємо, тимчасового президента Венесуели Гуайдо, який оголосив себе виконувачем обов'язків глави держави 23 січня, відразу визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. 4 лютого низка європейських країн також визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Серед них ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Нідерланди. Група Ліми також виступила за мирну передачу влади у Венесуелі і закликала військових країни підтримати Хуана Гуайдо.