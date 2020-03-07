 Ердоган заборонив біженцям переправлятися до ЄС через Егейське море | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

Ердоган заборонив біженцям переправлятися до ЄС через Егейське море

За наказом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана турецька берегова охорона не дозволятиме мігрантам перетинати море, щоб дістатися грецьких островів. Утім, це не означає закриття корону.

Біженці в Егейському морі

Біженці в Егейському морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав турецькій береговій охороні зупиняти біженців, які намагаються перетнути Егейське море та потрапити до країн Євросоюзу. "За наказом президента ... мігрантам не буде дозволятися перетинати Егейське море, оскільки це небезпечно", - йдеться в повідомленні берегової охорони, розміщеному в Twitter у п'ятницю, 6 березня. Контроль за ситуацією доручений турецькому міністерству внутрішніх справ.

Цей захід не свідчить про закриття кордону з турецької сторони. "Принцип невтручання, коли мігранти незаконно хочуть покинути країну" продовжує застосовуватися, йдеться у заяві берегової охорони. Однак через "небезпеку для життя" подорожі морем будуть зупинятися.

Останнім часом значно зросла кількість людей, які намагаються перетнути Егейське море та потрапити з Туреччини до грецьких островів. Це сталося після того, як турецький президент оголосив про відкриття кордонів для мігрантів, які хочуть потрапити до країн Євросоюзу. Повідомлялося, що відтоді щонайменше одна дитина потонула в морі, ще кільком біженцям, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.

На кордоні тривають сутички

Тим часом на турецько-грецькому кордоні в турецькій провінції Едірне тривають сутички між мігрантами та правоохоронцями. Біженці, які намагаються потрапити на територію Грецію, кидали в поліцію каміння та кричали "відчиніть ворота", передає агенція AFP. Правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ та водяні гармати. Турецькі сили безпеки також застосовували проти біженців сльозогінний газ.

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На турецько-грецькому кордоні скупчилися тисячі біженців і мігрантів, які хочуть потрапити до ЄС. Тим часом у Брюсселі намагаються не допустити повторення ситуації 2015 року. Що змінилось? (06.03.2020)

Греція звинуватила Туреччину у використанні мігрантів для тиску на Євросоюз для отримання коштів для ведення військової операції в сирійській провінції Ідліб. Своєю чергою турецький уряд звинуватив Афіни в порушенні міжнародного права. За словами Анкари, грецька влада наражає на небезпеку біженців, які шукачають притулку. Напередодні, приміром, турецька берегова охорона врятувала в морі близько 100 осіб, які ледь не потонули.

Нагадаємо, у 2016 році ЄС і Туреччина домовилися, що Брюссель надасть Анкарі шість мільярдів євро на допомогу біженцям. Більшу частину цієї суми ЄС уже надав або запланував надати. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.

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