Ердоган вимагає, щоб Греція пропустила біженців до інших країн ЄС

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу. "Греціє! Я звертаюся до тебе... Відчини ворота і звільнися від цієї ноші. Нехай вони йдуть в інші країни Європи", - заявив він у неділю, 8 березня.

Ердоган також розкритикував грецьку владу в тому, що вона висилає біженців, які хочуть потрапити до ЄС, назад до Туреччини, та закинув Афінам, що мігрантів "б'ють", "вбивають" та "катують". За останній тиждень Анкара обвинуватила грецьких силовиків в тому, що вони стріляли у двох біженців на турецько-грецькому кордоні. Афіни відкинули це обвинувачення.

У понеділок, 9 березня, Ердоган проведе переговори в Брюсселі з представниками ЄС щодо міграційної кризи. "Я сподіваюся, що я повернуся з Бельгії з іншими результатами", - сказав він.

Як повідомлялось, раніше Ердоган відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до кордону і Егейським морем до островів Греції. Зараз на турецько-грецькому кордоні перебуває тисячі людей, які намагаються прорватися до ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували проти мігрантів водомети і сльозогінний газ.

Нагадаємо, у рамках угоди, ЄС і Туреччина домовилися, що з березня 2016 року Брюссель надасть Анкарі шість мільярдів євро на допомогу біженцям. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.