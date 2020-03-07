 Ердоган вимагає, щоб Греція пропустила біженців до інших країн ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

Ердоган вимагає, щоб Греція пропустила біженців до інших країн ЄС

Афіни мають дозволити мігрантам з Туреччини пройти через грецьку територію та потрапити до інших країн Євросоюзу, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Завтра він відвідає з візитом Брюссель.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав Грецію впустити на свою територію біженців та дозволити їм потрапити в інші країни Євросоюзу. "Греціє! Я звертаюся до тебе... Відчини ворота і звільнися від цієї ноші. Нехай вони йдуть в інші країни Європи", - заявив він у неділю, 8 березня.

Ердоган також розкритикував грецьку владу в тому, що вона висилає біженців, які хочуть потрапити до ЄС, назад до Туреччини, та закинув Афінам, що мігрантів "б'ють", "вбивають" та "катують". За останній тиждень Анкара обвинуватила грецьких силовиків в тому, що вони стріляли у двох біженців на турецько-грецькому кордоні. Афіни відкинули це обвинувачення.

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Укладена 2016 року угода між Євросоюзом і Туреччиною про реадмісію біженців більше не діятиме, заявив турецький лідер у розмові з Меркель. У Берліні поки не прокоментували цю заяву. (06.03.2020)

За наказом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана турецька берегова охорона не дозволятиме мігрантам перетинати море, щоб дістатися грецьких островів. Утім, це не означає закриття корону. (07.03.2020)

У понеділок, 9 березня, Ердоган проведе переговори в Брюсселі з представниками ЄС щодо міграційної кризи. "Я сподіваюся, що я повернуся з Бельгії з іншими результатами", - сказав він.

Як повідомлялось, раніше Ердоган відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до кордону і Егейським морем до островів Греції. Зараз на турецько-грецькому кордоні перебуває тисячі людей, які намагаються прорватися до ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували проти мігрантів водомети і сльозогінний газ.

Нагадаємо, у рамках угоди, ЄС і Туреччина домовилися, що з березня 2016 року Брюссель надасть Анкарі шість мільярдів євро на допомогу біженцям. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.

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