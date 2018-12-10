Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії

Туреччина за кілька днів розпочне нову військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат на півночі Сирії, заявив у середу, 12 грудня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. "Ми почнемо операцію, щоб очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації через кілька днів", - зазначив він, цитує агенція Reuters.

Незадовго до цієї заяви у американському міністерстві оборони заявили, що встановили на кордоні між Сирією та Туреччиною спостережні пости. Представник Пентагону повідомив, що це зроблено для того, щоб "усунути стурбованість партнера по НАТО - Туреччини", передає агенція dpa.

Анкара неодноразово заявляла про своє невдоволення планом встановлення американських спостережних постів, оскільки вважає, що вони призначені для захисту курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Втім, Ердоган зауважив, що турецька операція у Сирії буде спрямована не проти сил США. "Нашою ціллю не є американські солдати", - заявив він.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок неї турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою". Під час проведення операції "Оливкова гілка" SDF, головною складовою яких є YPG, вже призупиняли бойові дії проти ісламістів, однак у травні відновили їх.