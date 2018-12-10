 Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ердоган анонсував нову військову операцію проти курдів у Сирії

За кілька днів Туреччина почне військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат у Сирії, заявив Реджеп Таїп Ердоган. Американські військові розмістили між двома країнами спостережні пости.

Реджеп Таїп Ердоган оголосив нову військову операцію проти курдів у Сирії

Реджеп Таїп Ердоган оголосив нову військову операцію проти курдів у Сирії

Туреччина за кілька днів розпочне нову військову операцію проти курдських загонів на східному березі річки Євфрат на півночі Сирії, заявив у середу, 12 грудня, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. "Ми почнемо операцію, щоб очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації через кілька днів", - зазначив він, цитує агенція Reuters.

Незадовго до цієї заяви у американському міністерстві оборони заявили, що встановили на кордоні між Сирією та Туреччиною спостережні пости. Представник Пентагону повідомив, що це зроблено для того, щоб "усунути стурбованість партнера по НАТО - Туреччини", передає агенція dpa.

Анкара неодноразово заявляла про своє невдоволення планом встановлення американських спостережних постів, оскільки вважає, що вони призначені для захисту курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Втім, Ердоган зауважив, що турецька операція у Сирії буде спрямована не проти сил США. "Нашою ціллю не є американські солдати", - заявив він.

DW.COM

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані. (28.10.2018)

Після обстрілу турецькими військами курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані на півночі Сирії Реджеп Таїп Ердоган заявив про підготовку до "більшої та ефективнішої операції". (30.10.2018)

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок неї турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою". Під час проведення операції "Оливкова гілка" SDF, головною складовою яких є YPG, вже призупиняли бойові дії проти ісламістів, однак у травні відновили їх.

Дивитись відео 01:03
Now live
01:03 хв

Як турки з курдами в аеропорту Ганновера побилися (23.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Як турки з курдами в аеропорту Ганновера побилися (23.01.2018)  

Також за темою

Syrien - Türkische Streitkräfte - Militär

Ердоган анонсував нову наступальну операцію проти курдів на півночі Сирії 30.10.2018

Після обстрілу турецькими військами курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані на півночі Сирії Реджеп Таїп Ердоган заявив про підготовку до "більшої та ефективнішої операції".

Syrien YPG-Frauenkämpferinen in Tal Abyad

Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії 28.10.2018

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані.

Hozan Cane

У Туреччині засудили до ув'язнення німецько-курдську співачку 14.11.2018

Саіде Інадж, відома під творчим псевдонімом Гозан Джане, була засуджена за нібито членство у "Робітничій партії Курдистану".

Реклама

Докладно

Страсбург - європейська столиця Різдва

Стрілянина у Страсбурзі (фотогалерея)

DW відстежила хронологію подій. 

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію проти російського газогону

В Конгресі підтримали санкції проти "Північного потоку-2"

Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, йдеться у резолюції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  