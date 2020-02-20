 Епідемія коронавірусу в країнах Азії не вщухає: вже понад 2200 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Епідемія коронавірусу в країнах Азії не вщухає: вже понад 2200 загиблих

За останню добу жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стало 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків унаслідок хвороби зросла до 2236. За межами Китаю від вірусу померло вже 10 людей.

Епідемія коронавірусу в країнах Азії

У Китаї не вщухає епідемія небезпечного коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. Згідно з оприлюдненими зранку п'ятниці, 21 лютого, даними китайських медиків, упродовж останньої доби зафіксовано 118 нових смертельних випадків унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.

Так само на території материкового Китаю побільшало й нових випадків зараження вірусом. Загалом протягом доби медики діагностували коронавірус у 889 осіб, тож тепер офіційна статистика говорить про 75 465 випадків зараження.

Майже всі нові смертельні випадки, а також майже половину новоінфікованих зафіксовано в китайській провінції Хубей. За даними провінційної влади, які наводить агенція новин Reuters, тут за останню добу від наслідків хвороби померло 115 осіб, а заразилося коронавірусом 411 осіб.

Загалом у провінції Хубей діагностовано коронавірус у 62 662 осіб. Число смертей у провінції від викликаних вірусом ускладнень становить 2144. Ця провінція й досі фактично відрізана від зовнішнього світу через жорсткі заходи безпеки та карантин.

Дедалі більша проблема для сусідніх країн

Ситуація з поширенням коронавірусу стає драматичнішою й у інших країнах, насамперед сусідів КНР. На сьогоднішній день поза межами континентального Китаю зафіксовано вже 10 смертельних випадків від COVID-19.

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Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ. (20.02.2020)

Упродовж останньої доби жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стали 114 осіб. Тим часом китайські лікарі змінили спосіб обліку інфікованих і офіційно підтвердили значно меншу кількість випадків зараження. (20.02.2020)

У Японії медики діагностували коронавірус вже в 727 людей. Більшість інфікованих - пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. У цій азійській країні підтверджено вже три смертельних випадки унаслідок коронавірусу.

Не обійшла епідемія захворювання й сусідню Південну Корею. Тут протягом останньої доби зафіксовано 52 нових інфікованих. Більшість із них - члени однієї з місцевих християнських сект. Кількість заражених цим вірусом у Південній Кореї зросла таким чином до 156, з яких понад 80 - представників секти.

Крім того, 20 лютого, в країні було зафіксовано перший летальний випадок унаслідок ускладнень від вірусу. Президент країни Мун Чже Ін назвав нинішню ситуацію "серйозною", цитує агенція новин dpa.

Наслідки для економіки

Так само 21 лютого в уряді КНР визнали, що епідемія вірусу негативно позначиться й на економічному розвитку. За даними міністерства торгівлі Китаю, в січні та лютому спостерігається скорочення обсягів китайського імпорту та експорту.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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