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Енергоносії

Енергоносії – речовини, котрі є джерелом енергії.

Енергоносії – речовини, котрі є джерелом енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергоносії". Енергоносії діляться на відновлювальні та невідновлювальні. До відновлювальних енергонсіїв, зокрема, належать енергія сонця, вітру, води, біомаси. До невідновлювальних – вугілля, нафта, природний газ, ядерне паливо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні 02.05.2022

У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов'язаних з цим труднощів.
Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній 29.04.2022

Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт 28.04.2022

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ 25.04.2022

Як забезпечити електрикою країну, що відмовляється від атомної енергії та одночасно скорочує імпорт російських енергоносіїв? Інститут DIW надав докладні розрахунки.
Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року амбітною метою

Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року "амбітною метою" 24.04.2022

За словами міністерки Австрії з питань захисту клімату, план відмови від російських енергоносіїв передбачає скорочення споживання газу, зростання виробництва енергії у країні та диверсифікацію поставок.

Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв

Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв 19.04.2022

Данія збільшить власний видобуток газу у Північному морі, щоб не залежати від російських поставок, пояснила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.
Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський 13.04.2022

Понад 500 тисяч українців примусово переміщені до РФ, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Естонії. Він вкотре наголосив на необхідності ембарго на російські енергоносії.

Без Дружби: наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Без "Дружби": наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ? 13.04.2022

Нафтопровід "Дружба" з радянських часів забезпечує два східнонімецькі НПЗ. Проте вони зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.
СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка 12.04.2022

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.
Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна 11.04.2022

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.

Бійня в Бучі: у німецькому Бундестазі відбулися екстрені дебати

Бійня в Бучі: у німецькому Бундестазі відбулися екстрені дебати 06.04.2022

У німецькому Бундестазі відбулися екстрені парламентські слухання у зв'язку зі звірствами російської армії в Бучі. DW стежила за виступами депутатів.

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України 05.04.2022

Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
Німецькі ЗМІ про бійню в Бучі: поворотний момент у сприйнятті війни та Росії

Німецькі ЗМІ про бійню в Бучі: поворотний момент у сприйнятті війни та Росії 04.04.2022

Німецькі коментатори кажуть про воєнний злочин, проводять історичні паралелі, вимагають запровадження ембарго на енергоносії з Росії та більше зброї для України.
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