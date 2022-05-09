Енергоносії – речовини, котрі є джерелом енергії.

Енергоносії – речовини, котрі є джерелом енергії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергоносії". Енергоносії діляться на відновлювальні та невідновлювальні. До відновлювальних енергонсіїв, зокрема, належать енергія сонця, вітру, води, біомаси. До невідновлювальних – вугілля, нафта, природний газ, ядерне паливо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.