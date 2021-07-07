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Емомалі Рахмон

Емомалі Рахмон – президент Туркменістану, починаючи від 1994 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Емомалі Рахмон". Емомалі Рахмон обіймає президентську посаду в Туркменістані, починаючи від 1994 року. Перед цим він був головою Верховної Ради Таджикистану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном

Таджикистан направить додаткові війська на кордон з Афганістаном 07.07.2021

Таджикистан мобілізує ще 20 тисяч військових в прикордонні райони з Афганістаном. Також в Душанбе заявили, що розраховують на допомогу, зокрема, Росії щодо захисту кордону з Афганістаном.

Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном

Таджикистан мобілізує резервістів через ситуацію на кордоні з Афганістаном 05.07.2021

Міністерство оборони Таджикистану отримало доручення президента країни мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном. Понад тисячу афганських військових перейшли кордон під натиском талібів.
У Москві відбувся військовий парад

У Москві відбувся військовий парад 09.05.2021

У параді на Красній площі взяли участь понад 12 тисяч російських військових та 190 одиниць військової техніки, включно з пусковими установками для балістичних ракет.
Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих

Загострення на киргизько-таджицькому кордоні: понад 40 загиблих 30.04.2021

Киргизький та таджицький президенти домовилися мирно розв'язати конфліктну ситуацію на міждержавному кордоні. Внаслідок перестрілок загинули понад 40 людей з обох сторін.
У Таджикистані оголосили про перемогу чинного президента на виборах

У Таджикистані оголосили про перемогу чинного президента на виборах 12.10.2020

Чинний президент Таджикистану Емомалі Рахмон, за попередніми даними, набирає більше 90,9 відсотка голосів на виборах глави країни. Він керує Таджикистаном вже 28 років.
Референдум у Таджикистані: майже 95 відсотків підтримали зміни до конституції

Референдум у Таджикистані: майже 95 відсотків підтримали зміни до конституції 23.05.2016

У Таджикистані оприлюднили попередні результати референдуму щодо внесення змін до конституції країни. Згідно з цими даними, надати нові права президентові згодні майже 95 відсотків виборців.
У Таджикистані відбувся референдум щодо зміни конституції

У Таджикистані відбувся референдум щодо зміни конституції 22.05.2016

Зміни до конституції нададуть право незмінному президентові країни Емомалі Рахмону балотуватися на пост глави держави необмежену кількість разів.
У Таджикистані відбувається референдум щодо безстрокового правління Рахмона

У Таджикистані відбувається референдум щодо безстрокового правління Рахмона 22.05.2016

У Таджикистані проходить референдум щодо поправок до конституції, які дозволять президенту Рахмону балотуватись необмежену кількість разів. На пост президента зможе обиратись і його син Рустам Емомалі.

Чому терористи ІД легко вербують мешканців Таджикистану (31.03.2016) 31.03.2016

Таджикистан - найбідніша країна Центральної Азії, в якій терористи "Ісламської держави" дедалі більше вербують бойовиків. Чому це відбувається, з'ясовувала знімальна група DW в Таджикистані.