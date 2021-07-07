Емомалі Рахмон – президент Туркменістану, починаючи від 1994 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Емомалі Рахмон". Емомалі Рахмон обіймає президентську посаду в Туркменістані, починаючи від 1994 року. Перед цим він був головою Верховної Ради Таджикистану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.