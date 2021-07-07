Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Емомалі Рахмон – президент Туркменістану, починаючи від 1994 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Емомалі Рахмон". Емомалі Рахмон обіймає президентську посаду в Туркменістані, починаючи від 1994 року. Перед цим він був головою Верховної Ради Таджикистану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністерство оборони Таджикистану отримало доручення президента країни мобілізувати 20 тисяч резервістів для зміцнення кордону з Афганістаном. Понад тисячу афганських військових перейшли кордон під натиском талібів.