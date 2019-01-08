Електромобілі та автовиробники: музику замовляють у Китаї

Новачки та стартапи наступають на п'яти старожилам-гігантам автомобільного ринку та все частіше задають темп, який останні змушені витримувати. І цей швидкий темп, переконані чимало експертів, забезпечує прорив для електромобільності. Виглядає на те, що до такого майбутнього молоді фірми підготовлені краще, ніж старі.

Навіть якщо автомобілі компанії Tesla можна часто побачити на дорогах у Німеччині, цей американський концерн все ще належить до новачків на ринку. Й хоча відлагодженого автоматизму у виробництві фірмі досягти ще не вдалося, Tesla стрімко завойовує позиції навіть у такій традиційній автомобільній країні як Німеччина. "Ми виходимо з того, що в 2019 році Tesla буде в Німеччині явним лідером у сегменті електромобілів", - стверджує Фердинанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) з Університету Дуйсбург-Ессен.

У США, другому найбільшому авторинку світу, Tesla за останні три місяці продала на 25 відсотків автомобілів більше, ніж весь автовиробник Audi, зазначив Дуденгеффер в інтерв'ю DW. "На початку 2019 року на європейський ринок вийде Model 3 і тоді ажіотаж навколо Tesla спалахне з новою силою", - каже він.

Ілон Маск дає старт будівництву заводу Tesla в Китаї, 7 січня 2019 року

Хто досягає успіху в Китаї, той - переможець

Ще важливішим для Tesla є китайський ринок, де фірма потужно інвестує. У понеділок, 7 січня, засновник Tesla Ілон Маск особисто заклав наріжний камінь нового мегазаводу в Шанхаї. Там Tesla планує виробляти не лише автомобілі, а й необхідні для них батареї. Наприкінці року з конвеєра заводу повинні вже сходити автомобілі Model 3, за допомогою яких Маск хоче здійснити прорив на найбільшому авторинку світу.

Китайський стартап, заснований німцями

Інший стартап, на який німецькі автовиробники повинні звертати увагу, - китайська фірма Byton. Її заснували колишні менеджери BMW. Й хоча у неї поки що є лише прототипи, наприкінці 2019-го в Китаї мають запустити серійне виробництво електрокара в класі SUV - спершу для китайського ринку. Завод у китайському місті Нанкін майже готовий, сказав у інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt керівник Byton Карстен Брайтфельд (Carsten Breitfeld). З травня минулого року компанія вже виробляє експериментальні автомобілі.

Керівник Byton Карстен Брайтфельд на виставці у Лас-Вегасі

Уявлення про автомобілі, які з третього кварталу 2020 року мають завойовувати ринок США та кількох країн Європи, можна отримати на виставці електроніки CES у Лас-Вегасі. Минулого року Byton представила на ній M-Byte - прототип електрокара у класі SUV (на головному фото). Тепер же фірма демонструє готову до серійного виробництва внутрішню "начинку" автомобіля. Щодо зовнішнього дизайну остаточно ще не визначилися.

Програмне забезпечення та сервіси замістьлише бляхи і двигунів

"Виробляти та продавати автомобілі - це бізнес-модель, яка відживає своє", - заявив у Лас-Вегасі Брайтфельд. За його словами, аналогічно як у випадку смартфонів, власне автомобіль використовуватимуть лише як платформу для надання клієнту цифрових сервісів.

Брайтфельд вважає, що до таких змін стартап Byton краще готовий, ніж традиційні автоконцерни: "Підприємству зі 150 або 250 тисячами співробітників буде вкрай складно повністю перебудувати свою бізнес-модель".

"Начинка" електромобіля від Byton

Бізнес у Китаї- пріоритет для Volkswagen

А що ж старожили? Традиційні автовиробники також прагнуть розвивати електромобільність і сервіси та, відповідно, всіма силами намагаються привернути до себе увагу. Виставка CES, яка раніше орієнтувалася на побутову електроніку, в останні роки все більше перетворюється на автоярмарок. Вже традиційно у фокусі в Лас-Вегасі - підключені до мережі та безпілотні автомобілі. Цього року на виставці, серед інших, присутні й такі традиційні автовиробники як Audi, Daimler та Ford.

Volkswagen цього року не бере участі у CES. Утім, для найбільшого німецького автовиробника підключені до мережі та самокеровані автомобілі, а також електромобільність - важливі теми.

У Китаї Volkswagen має намір посилити свої позиції на ринку. Аби це вдалося, бізнес на Далекому Сході зробили головним пріоритетом - 7 січня голова правління VW Герберт Дісс (Herbert Diess) особисто очолив китайський напрям бізнесу концерну. "Майбутнє Volkswagen вирішуватиметься на китайському ринку", - наголосив Дісс напередодні в Пекіні. За його словами, якщо раніше міжнародні автовиробники намагалися привнести свої технології на китайський ринок ззовні, то сьогодні все більше інновацій започатковуються безпосередньо в Китаї, де можливості у сферах, для прикладу, електромобільності та безпілотних авто на сьогодні "дуже розвинені".

За допомогою дотацій для електрокарів та обмежень для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння китайський уряд хоче домогтися, щоб на шляхах країни до 2020 року з'явилися щонайменше п'ять мільйонів авто з електроприводом. Минулого року, за оцінками, в Китаї продали близько одного мільйона електрокарів.

Простір для маневру зменшується

VW дотепер продавав у Китаї понад 40 відсотків своїх легкових автомобілів. Цього року бізнес обіцяє бути складнішим, оскільки китайський уряд вимагає від автовиробників дотримання квот на продаж електромобілів. Якщо ж виробник продає недостатньо електрокарів чи гібридних авто, йому загрожують штрафи.

До того ж, торт, шматочок якого автовиробники могли б відкусити, зменшується, оскільки зростання в Китаї уповільнюється. Це ще більше загострить боротьбу з новачками за частки на ринку. А що стосується електромобілів, то тут позиції німецьких виробників не такі переконливі.

Прототип електромобіля Volkswagen I.D., який вже наприкінці 2019-го має зійти з конвеєра

Тому в листопаді 2018 року Volkswagen оголосив, що відтепер кожне третє євро інвестицій ітиме в електромобільність. Протягом наступних п'яти років концерн має намір інвестувати в електромобільність, самокеровані авто, мобільні сервіси та дигіталізацію 44 мільярди євро. Мета: частка електрокарів у виробництві в Західній Європі до 2025 року має становити 20 відсотків. Якщо сьогодні VW виробляє лише шість моделей з електроприводом, то до 2025 року таких має бути понад 50.

У концерні в листопаді були налаштовані оптимістично. "Наші автомобілі будуть дешевшими, ніж у Tesla, і ми матимемо тоді великий ефект масштабу", - заявляв Дісс в інтерв'ю виданню Automotive News. За його словами, вже заплановані потужності для виробництва 50 мільйонів електрокарів, і "ми придбали батареї для 50 мільйонів електромобілів". І хоча сьогодні найдорожчими підприємствами світу є інтернет-компанії, Дісс каже, що його прогноз: "за десять чи 20 років таким буде автофірма". Бо зрештою на мобільність люди витрачають більше коштів, ніж на комунікації. Утім, залишається питання: хто з автовиробників до того часу стане переможцем?

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