 Екс-радника Трампа засудили до двох тижнів ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

Екс-радника Трампа засудили до двох тижнів ув'язнення

Американські судді засудили колишнього співробітника передвиборного штабу Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса до 14 діб позбавлення волі за неправдиві свідчення, надані ФБР про зв'язки з представниками РФ.

Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос

Колишній радник Дональда Трампа із зовнішньої політики Джордж Пападопулос проведе два тижні за ґратами. У п'ятницю, 7 вересня, суд у США засудив Пападопулоса до 14 діб позбавлення волі за неправдиві свідчення, надані Федеральному бюро розслідувань (ФБР). Ідеться про справу розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Таким чином судді визнали, що екс-радник Трампа збрехав про свої контакти з росіянами або їхніми представниками під час передвиборної кампанії 2016 року.

В ухвалі суду зазначається, що Пападопулос сказав неправду під час "розслідування, що має важливе значення для національної безпеки", цитує AFP. Сам 31-річний засуджений визнав, що скоїв "жахливу помилку", за що йому тепер соромно. "Я був молодим та честолюбним", - пояснив Пападопулос причину своє тодішньої поведінки, передає агенція новин AFP.

Крім того, суддя присудив екс-раднику грошовий штраф у розмірі 9500 доларів. Це - перше судове рішення у справі про можливе російське втручання в передвиборну кампанію в США та ймовірні зв'язки штабу Трампа з РФ.

Трамп висміяв рішення

Водночас президент США Дональд Трамп покепкував з цієї ухвали суду, натякнувши на кошти, пов'язані з розслідуванням спецпрокурора США Роберта Мюллера. В одному з дописів у соціальній мережі Twitter він так проментував цей вирок: "14 днів за 28 мільйонів доларів - 2 мільйони доларів на день. Без жодного торгу. Великий день для Америки!" Раніше Трамп називав Пападопулоса "добровільним співробітником", що перебував на незначних посадах, нагадує агенція новин dpa.

Президент США вже й раніше різко критикував розслідування ФБР щодо фактів можливого втручання РФ у вибори в США, називаючи його "полюванням на відьом".

Сторона обвинувачення пропонувала засудити Пападопулоса до позбавлення волі строком до 6 місяців, а також стягнути з нього штраф в розмірі близько 10 тисяч доларів. На думку спецпрокурора США Роберта Мюллера, дії екс-радника Трампа завдали непоправної шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році, передає агенція новин Reuters.

За даними спецпрокурора, Пападопулос зустрічався в 2016 році з кількома російськими представниками, в тому числі з професором, який стверджував, що володіє компроматом на Гілларі Клінтон. Остання була головною суперницею Трампа в президентських перегонах 2016 року.

Неправдиві свідчення Пападопулоса, дані слідству невдовзі після інавгурації Трампа, не дозволили ФБР належним чином допитати професора, бо той виїхав з США в лютому 2017 року. Сам Пападопулос зізнався в дачі неправдивих свідчень ФБР ще в жовтні 2017 року.

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