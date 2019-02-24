Екс-голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до тюремного ув'язнення

Колишнього керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до позбавлення волі за ухиляння від сплати податків, а також інші фінансові махінації. Згідно з рішенням суду, ухваленим у четвер, 7 березня, судом міста Александрія, що в американському штаті Вірджинія, Манафорт має провести за ґратами 3 роки та 11 місяців. Це набагато менше, ніж вимагала сторона звинувачення, що прагнула ув'язнення терміном до 25 років.

Суд кілька разів переносив дату оголошення вироку Полу Манафорту через те, що проти політтехнолога в Вашингтоні триває ще один судовий процес. У цій справі його звинувачують в тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США як іноземний агент. Крім того, Манафорту закидають змову проти держави, відмивання грошей, надання неправдивих свідчень, приховування важливої інформації. Очікується, що вирок оголосять 13 березня.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі про ймовірне російське втручання в президентські вибори в США. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, бо дав ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти зі своїм російським діловим партнером. Мюллер вимагав засудити колишнього главу передвиборного штабу Трампа до позбавлення волі на термін від 19 до 24 років.