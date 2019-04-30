Екс-адвокат Трампа почав відбувати термін ув'язнення

Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен вирушив відбувати трирічний термін ув'язнення у понеділок, 6 квітня. Його засудили за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством.

Хоча Коен мав потрапити до в'язниці ще у березні, суддя надав йому два місяці відтермінування для відновлення після хірургічної операції.

На шляху до в'язниці Коен заявив, що "ще багато залишилося нерозказаного" щодо його роботи на чинного американського президента. "І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу поділитися всією правдою", - сказав Коен журналістам, які зібралися біля його будинку в Нью-Йорку. Він також висловив надію, що після завершення його терміну покарання в США вже не буде "ксенофобії, несправедливості і неправди".

Відбувати свій термін Коен буде у федеральній в'язниці у 110 кілометрах від Нью-Йорка.

Нагадаємо, що під час слухань у наглядовому комітету Палати представників Конгресу США 27 лютого цього року Коен назвав расиситом, аферистом та шахраєм. За словами адвоката, йому соромно за те, що він прикривав діяння президента. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.

Також 7 березня цього року Коен подав позов до суду на компанію Trump Organization, яка належить господарю Білого дома. Він звинувачує компанію, в якій він раніше обіймав посаду виконавчого віце-президента, в тому, що вона не оплатила його судовы видатки на загальну суму 1,9 мільйона доларів.

12 грудня минулого року суд у Нью-Йорку засудив Коена до трьох років в'язниці. Коена визнали винним, зокрема, в ухилянні від сплати податків, наданні неправдивих свідчень перед Конгресом та порушенні законів про фінансування політичних кампаній. Адвокат визнав свою провину.