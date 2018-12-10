Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами

Суд у Нью-Йорку в вівторок, 12 грудня, засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років в'язниці. Коена визнали винним, зокрема, в ухилянні від сплати податків, наданні неправдивих свідчень перед Конгресом та порушенні законів про фінансування політичних кампаній.

Підсудний цілковито визнав свою провину. "Я беру цілковиту відповідальність за всі дії, в яких мене визнано винним: особисті й ті, які стосуються президента США Дональда Трампа", - цитує Коена CNN.

Підсудний заявив, що під час роботи на Трампа вважав своїм обов'язком "прикривати його брудні справи". Він пообіцяв і надалі співпрацювати зі слідством.

Справа Коена - частина масштабного розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року у США. Розслідуванням керує спецпрокурор Роберт Мюллер.

У чому зізнався Коен

Наприкінці листопада Коен визнав, що брехав перед Конгресом. Ще раніше, в серпні, він визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення, зокрема в порушенні законів про фінансування політичних кампаній та ухилянні від сплати податків.

Також Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, 130 і 150 тисяч доларів за мовчання. Американські медіа припускають, що йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та екс-модель журналу Playboy Карен МакДугал.

У квітні Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у офісі Коена вилучило документи й записи його розмов із Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом теперішнього президента США під час цих розмов.

У Білому домі після зізнань Коена заявляли про відсутність провини Дональда Трампа.