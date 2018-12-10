 Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами

Майкл Коен, який раніше був адвокатом Дональда Трампа, заявив, що мусив "прикривати брудні справи" свого екс-боса.

Майкл Коен

Майкл Коен, екс-адвокат ДональдаТрампа

Суд у Нью-Йорку в вівторок, 12 грудня, засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років в'язниці. Коена визнали винним, зокрема, в ухилянні від сплати податків, наданні неправдивих свідчень перед Конгресом та порушенні законів про фінансування політичних кампаній.

Підсудний цілковито визнав свою провину. "Я беру цілковиту відповідальність за всі дії, в яких мене визнано винним: особисті й ті, які стосуються президента США Дональда Трампа", - цитує Коена CNN.

Підсудний заявив, що під час роботи на Трампа вважав своїм обов'язком "прикривати його брудні справи". Він пообіцяв і надалі співпрацювати зі слідством.

Справа Коена - частина масштабного розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року у США. Розслідуванням керує спецпрокурор Роберт Мюллер.

У чому зізнався Коен

Наприкінці листопада Коен визнав, що брехав перед Конгресом. Ще раніше, в серпні, він визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення, зокрема в порушенні законів про фінансування політичних кампаній та ухилянні від сплати податків.

Також Коен визнав перед судом, що заплатив двом жінкам, які заявляють про сексуальні зв'язки з Трампом, 130 і 150 тисяч доларів за мовчання. Американські медіа припускають, що йдеться про порнозірку Стормі Деніелс та екс-модель журналу Playboy Карен МакДугал.

У квітні Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у офісі Коена вилучило документи й записи його розмов із Трампом щодо сплати грошей МакДугал. Аудіозаписи здійснював сам Коен, який був адвокатом теперішнього президента США під час цих розмов.

У Білому домі після зізнань Коена заявляли про відсутність провини Дональда Трампа.

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


 

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