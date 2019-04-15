 Екстрадованого з Німеччини екс-нардепа Крючкова затримали на 45 діб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Екстрадованого з Німеччини екс-нардепа Крючкова затримали на 45 діб

Альтернативою триманню під вартою Дмитру Крючкову суд визначив заставу у сім мільйонів гривень. НАБУ підозрює колишнього народного депутата в мільярдних аферах за участі держпідприємств.

Symbolbild Gefängnis Verhaftung (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

Солом'янський районний суд Києва у середу, 17 квітня, обрав запобіжним заходом для колишнього депутата Верховної Ради, екс-голови правління холдингової компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, утримання під вартою на 45 днів і встановив як альтернативу заставу у сім мільйонів 11 тисяч гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд обрати йому тримання під вартою і заставу понад 340 мільйонів гривень. Суд задовольнив клопотання САП частково.

Під час засідання Крючков зробив низку заяв щодо корупції окремих українських чиновників, зокрема що директор НАБУ Ситник отримав хабар в розмірі 500 тисяч доларів за сприяння розслідуванню справи проти нього. 

Нагадаємо, НАБУ оголосило Крючкова у розшук, підозрюючи в організації масштабних злочинних схем розкрадання державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Підозрюваний з січня 2015 року по лютий 2016 року, будучи головою правління "Енергомережі", незаконно заволодів коштами на суму близько 439 мільйонів гривень. Державні обленерго переуступали компанії Крючкова право вимоги коштів за спожиту електроенергію. Крючков отримував гроші, а обленерго залишалися ні з чим. Масштаби зловживань в подальшому перебігу розслідування можуть виявитися значно вищими.

Крючкова затримали у Баварії в квітні 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт і в середині квітня 2019 року екстрадували з Німеччини.

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