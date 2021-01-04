 Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Новини

Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета

Нацполіція України допитала Ігоря Макара, який поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета. Мінськ звинуватив Макара у шахрайстві.

Ігор Макар

Ігор Макар

Колишній співробітник білоруського підрозділу спецпризначення Ігор Макар дав свідчення слідчим Нацполіції України у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зараз Макар має процесуальний статус свідка, повідомила Нацполіція у вівторок, 19 січня. "Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підготовки підриву Павла Шеремета", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зараз поліцейські перевіряють отримані дані, а аудіозаписи відправили на фоноскопічну експертизу. Крім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов'язаних з оприлюдненими аудіозаписами. Відповідні документи передані на узгодження Офісу генерального прокурора.

Мінськ звинуватив Макара у шахрайстві

Тим часом Мінськ заявив, що готовий надати Києву докази шахрайства з боку Макара. "У нас є переконливі свідчення, в тому числі аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі даного ділка", - заявив 19 січня речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, цитує агенція "Інтерфакс".

Він повідомив, що по лінії відповідних служб матеріали передані Польщі, Литві та Німеччині. "У разі надходження готові розглянути і звернення української сторони", - заявив представник білоруського МЗС.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета в Україні

4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі також обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ. Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

В інтерв'ю DW Ігор Макар заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року.

Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета, про яку оголосили глава МВС Арсен Аваков і президент України Володимир Зеленський на брифінгу, була висунута двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета.

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