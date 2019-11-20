Експомічниця Трампа вважає вигадкою втручання України у вибори в США

Колишня помічниця президента США Дональда Трампа, ексдиректорка з питань Європи та Росії в Раді нацбезпеки США Фіона Гілл назвала конспірологічною теорію тезу про можливе втручання України в вибори у США 2016 року. Про це вона заявила в четвер, 21 листопада, під час надання свідчень у Палаті представників у рамках порушеної процедури імпічменту Трампа.

За словами експомічниці американського президента, Трамп та його союзники з Республіканської партії підтримували твердження про те, що саме Україна втрутилася в перебіг президентських перегонів 2016 року, натомість часто відкидаючи значно більш вірогідну версію, що за цим втручанням стояла саме Росія.

Гілл наголосила, що розповіді про втручання України в президентську кампанію у США "якимось чином" та "з невідомо якої причини" - "фікція, створена та поширена самими російськими спецслужбами", цитує агенція новин dpa.

Саме теорія про можливе втручання України в президентську кампанію у США 2016 року використовувалася в Білому домі для виправдання тиску з боку американської адміністрації на Україну з метою розпочати розслідування проти Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Дипломат говорить про тиск на Україну

Водночас працівник посольства США в Києві Девід Холмс підтвердив під час надання свідчень у Палаті представників, що високопоставлені дипломати США чинили тиск на Україну - найімовірніше, за вказівкою Трампа - з метою пришвидшити початок розслідувань проти Хантера Байдена.

"Ці високопосадовці застосовували важелі нашої дипломатії з метою спонукати нового українського президента (Володимира Зеленського. - Ред.) оголосити початок кримінального розслідування проти політичного опонента президента Трампа", - сказав Холмс, цитує dpa.

Нагадаємо, раніше Холмс розповів під час своїх свідчень про слова постійного представника США при ЄС Гордона Сондленда, сказані в телефонній розмові з Трампом, що Зеленський "любить ваш зад". Напередодні Сондленд не заперечив під час своїй свідчень у Палаті представників, що він міг сказати щось подібне. Таким чином, пояснив дипломат, він хотів дати зрозуміти Трампу, що Зеленський "дуже хотів працювати зі Сполученими Штатами і був дуже дружнім".

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.