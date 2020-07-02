Експертка: Процес про збитий Boeing можуть розділити, виділивши справу Пулатова

У судовому комплексі Амстердамського аеропорту "Схіпхол" у п'ятницю, 3 липня, завершується другий блок розпочатих у березні слухань у справі про збитий в липні 2014 на Сході України Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines. Суд проходить заочно над трьома громадянами Росії й одним українцем. DW поговорила з доценткою Вільного університету Амстердама Маріке де Хун, яка є експерткою з міжнародного права, про перші підсумки, можливу тривалість суду, а також про те, чому вона радить дивитися пряму трансляцію всім, хто цікавиться.

Deutsche Welle: Як Ви вважаєте, чи достатньо в сторони обвинувачення пред'явлених на слуханнях доказів для обвинувального вироку?

Маріке де Хун: Робити такі висновки ще зарано. Ми поки що перебуваємо на стадії попереднього розгляду справи, під час якого сторона обвинувачення розповідає про перебіг розслідування, але не обговорюються докази.

З часу катастрофи минуло шість років. Як довго може загалом тривати суд?

Маріке де Хун

Гадаю, що кілька років. Можливо, буде вирішено розділити чотири справи, відокремивши Олега Пулатова, єдиного з обвинувачених, чиї інтереси в суді представляють адвокати (що, своєю чергою, вимагає більше часу), від інших трьох, яких судять заочно. Тобто в якусь мить ми зможемо побачити, що по цих трьох почнеться розгляд по суті, не виключено, що вже цієї осені. Справа Пулатова може затягнутися. Також можливі апеляції в ході процесу і після його закінчення. Це займе роки, можливо, п'ять років.

Чи існує правова можливість для такого поділу чотирьох справ?

Так. Це пов'язано з тим, що з самого початку слушно вирішили проводити чотири окремі процеси, тобто по кожному з підозрюваних. З правової точки зору їхні справи можна розділити, з цим проблем немає. Звичайно, це виглядає дещо дивно, оскільки це один і той же суд, і доведеться розглядати справи по суті по черзі. Але це вже зіграло свою роль. Коли захист попросив додатковий час, обвинувачення запропонувало продовжити розгляд у трьох інших справах. На що захист відповів: давайте не будемо поспішати. Тепер суду потрібно знайти баланс між інтересами сторін.

Як би Ви оцінили стратегію адвокатів Пулатова?

Поки вони не розкрили своєї стратегії, своїх карт, але зробили кілька зауважень. Це пов'язано з тим, що у них не було достатньо контактів з їхнім клієнтом для розробки стратегії, і вони попросили більше часу для такої розробки. Адвокати Пулатова дали зрозуміти, що, можливо, поставлять під сумнів незалежність обвинувачення у зв'язку з участю України в міжнародній слідчій групі (JIT). У такому разі адвокатам доведеться пояснити, який з їхньої точки зору зв'язок між чотирма обвинуваченими й тим, що Україна не закрила свій повітряний простір. Обвинувачення ж стверджує, що незалежно від ролі України, ці люди опинилися в тому місці з комплексом "Бук" і випустили ракету, чого не мало бути. Тож, вважає обвинувачення, вони винні у вбивстві.

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Ще один цікавий аргумент, який висунув захист, - чи буде в підсудних "імунітет комбатанта" (гарантований міжнародним правом захист від переслідування, передбачений для учасників збройних конфліктів - Ред.). Обвинувачення вважає, що такого імунітету немає, але захист може спробувати довести зворотне і відкинути всю справу цілком. Обвинувачення вказує, що версія захисту означала б, що підсудний бився на боці Росії, що заперечують і Росія, і сам захист. Однак адвокати можуть спробувати довести, що "імунітет комбатанта" діє і в збройному конфлікті, який не є міжнародним, тобто що "повстанці" теж можуть мати такий імунітет. Це не дуже вагомий аргумент, але це - складний аспект міжнародного права. Можливо, нідерландському суду доведеться дати на нього відповідь.

Які на Вашу думку головні підсумки процесу на цей час?

Не слід забувати, що це кримінальний процес. На лаві підсудних - конкретні люди. Але в цьому разі ми постійно говоримо і про роль Росії, тобто в кримінальній справі проти фізичних осіб йдеться про іноземну державу. Нагадаю, що на початку процесу обвинувачення різко засудило Росію за спроби втручання в розслідування. З іншого боку, про Росію говорять у контексті "імунітету комбатанта". Це один з істотних моментів суду - йдеться і про вчинки конкретних осіб, але також і про те, що зробила або не зробила Росія.

Цей процес для Нідерландів безпрецедентний, з ним пов'язано багато очікувань. Наскільки він зараз виправдовує ці оцінки?

Думаю, значною мірою виправдовує. Видно, що всі сторони намагаються пояснити, що відбувається. Це майже як урок юриспруденції, і я раджу всім, хто цікавиться, особливо студентам кримінального права, дивитися прямі трансляції засідань. Це цікаво і для міжнародної аудиторії, оскільки пояснюються особливості законодавства, зокрема та обставина, що в Нідерландах можливий заочний суд. Це не просто з'ясування, що сталося, хто винен і яке буде покарання, а й пояснення, в тому числі родичам жертв і спостерігачам, у чому суть процесу. Справедливість - це не тільки питання, хто і на скільки років сяде за ґрати, оскільки в цьому випадку, можливо, не сяде ніхто, а якщо сяде - то не скоро.

Цінність суду полягає в тому, що в підсумку ми дізнаємося, що сталося насправді. Хтось може сказати, що, мовляв, до цього вже були журналістські розслідування, приміром, Bellingcat, але важливо, що тут дії конкретних людей і зв'язки між ними будуть прозоро і публічно розглянуті в суді, судді ознайомляться з доказами та вирішать, чи винні підсудні в злочинах, в яких їх обвинувачують. Це саме по собі цінно.