 Екзит-поли в Ізраїлі не виявили переможця виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Екзит-поли в Ізраїлі не виявили переможця виборів

Партія "Лікуд" ізраїльського прем'єра Нетаньяху та альянс "Кахоль-лаван" отримують від 33 до 37 місць у Кнесеті, свідчать дані екзит-полів.

Бені Ганц та Біньямін Нетаньяху

І Бені Ганц (ліворуч), і Біньямін Нетаньяху вже оголосили про свою перемогу на виборах

На позачергових парламентських виборах в Ізраїлі, які відбулись у вівторок, 9 квітня, головні суперники отримують приблизно однакові результати, свідчать результати екзит-полів. За даними екзит-полу телеканалу Channel 13, правоцентристська партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та альянс "Кахоль-лаван" партій "Хосен ле-Ісраель", очолюваної колишнім начальником генерального штабу ізраїльської армії Бені Ганцом, та "Єш Атід" Яїра Лапіда, отримали по 36 місць у Кнесеті.

Дані екзит-полу, проведеного телеканалом Channel 12 свідчать про те, що "Лікуд" отримала 33 місця, а "Кахоль-лаван" - 37. Результати третього екзит-полу, проведеного суспільною телекомпанією Kan, свідчать, що "Лікуд" має 36 місць, а "Кахоль-лаван" - 37. Нетаньяху та Ганц вже оголосили про перемогу своїх партій на виборах. 

На виборах в Ізраїлі право голосу мають 6,3 мільйона громадян. Прохідний бар'єр для партій-учасниць виборів становить 3,25 відсотка голосів. Після голосування переможця чекають переговори по створенню урядової коаліції, оскільки жодна з партій не отримала понад 61 місця з 120 в парламенті.

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Нагадаємо, у лютому цього року лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ створили виборчий альянс і пішли на вибори до Кнесету єдиним списком. Також очільники Бені Ганц та Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме Ганц, а другим - через два з половиною роки - Лапід. До альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.

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