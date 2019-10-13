 Екзитполи: на парламентських виборах у Польщі перемагає ″Право і справедливість″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Екзитполи: на парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість"

Згідно з екзитполами, на парламентських виборах у Польщі правляча партія "Право і справедливість" отримує 43,6 відсотка голосів.

Вибори в Польщі

На одній з виборчих дільниць у Варшаві

Націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського, за попередніми даними, може претендувати на переконливу перемогу на проведених у неділю, 13 жовтня, парламентських виборах у Польщі. Згідно з оприлюдненими після закриття виборчих дільниць даними екзитполів, ПіС лідирує зі значним відривом і набирає 43,6 відсотка голосів. Такий результат може забезпечити націонал-консерваторам більшість місць у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, повідомляє агенція новин Reuters.

На другому місці йде опозиційний альянс "Громадянська коаліція", що згідно з прогнозами, здобуває 27,4 відсотка підтримки виборців. Також до парламенту потрапляють Союз демократичних лівих сил (SLD) з 11,9 відсотка голосів та Польська коаліція з Польської селянської партії (PSL) і руху Kukiz з 9,6 відсотка, кажуть соціологи.

DW.COM

У Польщі в неділю проходять парламентські вибори. За даними останніх опитувань, правляча партія "Право і справедливість" має найбільшу підтримку серед виборців. (13.10.2019)

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Крім того, згідно з прогнозами, подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр зможе також і ультраправа "Конфедерація" з 6,4 відсотка голосів, передає агенція новин AP.

Доволі висока явка

Показовою під час нинішнього волевиявлення стала досить висока явка виборців. За даними Центральної виборчої комісії, ближче до вечора явка становила 46 відсотків виборців, що значно більше порівняно з 39 відсотками на такий самий час на парламентських виборах 2015 року, передає dpa. За попередніми даними, явка в підсумку становила понад 61 відсоток.

Під час цьогорічного голосування понад 30 мільйонів польських виборців обирали 460 депутатів Сейму та 100 - Сенату.

Правляча партія "Право і справедливість" користується високою підтримкою виборців через соціальні реформи, проведені неї за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.

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