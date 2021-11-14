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Еквадор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Еквадор".

Еквадор є президентською республікою на північному заході Південної Америки. Кількість населення Еквадору становить близько 16 мільйонів осіб. Столиця - місто Кіто. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Еквадорі під час заворушень у в'язниці вбито 68 в'язнів

В Еквадорі під час заворушень у в'язниці вбито 68 в'язнів 14.11.2021

Жорстокі сутички між конкуруючими бандами ув'язнених тюрми міста Гуаякіль тривали з вечора п'ятниці. Поліції вдалося взяти в'язницю під контроль.

Понад 100 людей загинули у зіткненні між бандами у в'язниці в Еквадорі

Понад 100 людей загинули у зіткненні між бандами у в'язниці в Еквадорі 30.09.2021

Президент Еквадору запровадив надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни після того, як у зіткненні між бандами в одній із в'язниць загинуло 116 осіб.
Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору 28.07.2021

Суд скасував еквадорське громадянство засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Офіційна причина - адміністративні помилки під час його натуралізації, пишуть ЗМІ.
Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих

Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих 24.02.2021

Конфлікти між кримінальними бандами спричини заворушення у трьох в'язницях в Еквадорі. Внаслідок сутиччок загинули щонайменше 75 ув'язнених.
В Еквадорі зареєстрували випадок повторного зараження коронавірусом

В Еквадорі зареєстрували випадок повторного зараження коронавірусом 30.08.2020

В Еквадорі зареєстрували перший випадок повторного інфікування коронавірусом. У пацієнта, який вже видужав від COVID-19, виявили новий штам коронавірусу.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі 25.11.2019

Викривач Джуліан Ассанж, який перебуває у британській в'язниці, терміново потребує медичної та психологічної допомоги, заявили лікарі з ФРН та ще семи країн.
Еквадор: протестувальники досягли угоди з урядом

Еквадор: протестувальники досягли угоди з урядом 14.10.2019

Після багатоденних протестів у Еквадорі лідери корінних народів дійшли компромісу з урядом Леніна Морено.
Уряд Еквадору визнав загибель чотирьох протестувальників

Уряд Еквадору визнав загибель чотирьох протестувальників 11.10.2019

Під час антиурядових протестів у Еквадорі загинуло четверо учасників масових акцій, визнали в міністерстві внутрішніх справ країни.
Уряд Еквадору залишив столицю країни через масові протести

Уряд Еквадору залишив столицю країни через масові протести 08.10.2019

На тлі масштабних протестів президент Еквадору Ленін Морено повідомив про переведення уряду зі столиці країни Кіто до міста Гуаякіль.
Влада Еквадору оголосила надзвичайний стан після хвилі протестів

Влада Еквадору оголосила надзвичайний стан після хвилі протестів 04.10.2019

В Еквадорі масові акції протесту проти підвищення цін на пальне переросли в безлади та сутички з поліцією. Президент Еквадору Ленін Морено оголосив у країні надзвичайний стан.
Україна домовилася про безвіз з Еквадором та Колумбією

Україна домовилася про "безвіз" з Еквадором та Колумбією 26.09.2019

Україна уклала угоди про безвізовий режим з Еквадором та Колумбією. Наразі українці можуть подорожувати без оформлення візових документів у 21 країну Латинської Америки, повідомили в міністерстві закордонних справ.
Еквадор дозволив одностатеві шлюби

Еквадор дозволив одностатеві шлюби 13.06.2019

Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей.

Президент Еквадору: Ассанж створив у посольстві країни центр шпигунства

Президент Еквадору: Ассанж створив у посольстві країни "центр шпигунства" 15.04.2019

Еквадор позбавив притулку засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа згідно з міжнародним правом, заявив президент країни Ленін Морено. Він також звинуватив Ассанжа у спробі втручання у внутрішні справи інших країн.
Джуліан Ассанж: сім років життя на 20 квадратних метрах

Джуліан Ассанж: сім років життя на 20 квадратних метрах 12.04.2019

Засновник Wikileaks заарештований британською поліцією 11 квітня. З 2012 року він жив в посольстві Еквадору в Лондоні, оскільки побоювався екстрадиції до США. DW про викриття та ув'язнення Джуліана Ассанжа.
В Еквадорі затримано соратника Джуліана Ассанжа

В Еквадорі затримано соратника Джуліана Ассанжа 12.04.2019

Соратника Ассанжа взяли під варту, коли він намагався полетіти до Японії, повідомила глава МВС Еквадору. Йому закидають спроби дестабілізувати уряд країни.
США звинуватили Ассанжа в змові задля зламу комп'ютерних мереж

США звинуватили Ассанжа в змові задля зламу комп'ютерних мереж 11.04.2019

Арештованому засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу загрожує до п'яти років позбавлення волі за звинуваченнями мін'юсту США в змові для зламу мереж урядових комп'ютерів.
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