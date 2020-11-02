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Едвард Сноуден є колишнім співробітником американських спецслужб, який 2013 року передав ЗМІ велику кількість секретних матеріалів про діяльність Агентства національної безпеки США (АНБ). Викриття Сноудена викликали дипломатичний скандал, коли з'ясувалося, що АНБ прослуховувало телефонні розмови 35 глав різних держав, в тому числі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Американська сторона наполягає на тому, щоб Сноуден постав перед американським судом за публікацію секретних даних. У 2013 році Сноуден прибув до Росії, де отримав тимчасовий притулок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.