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Едвард Сноуден

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Едвард Сноуден".

Едвард Сноуден є колишнім співробітником американських спецслужб, який 2013 року передав ЗМІ велику кількість секретних матеріалів про діяльність Агентства національної безпеки США (АНБ). Викриття Сноудена викликали дипломатичний скандал, коли з'ясувалося, що АНБ прослуховувало телефонні розмови 35 глав різних держав, в тому числі канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Американська сторона наполягає на тому, щоб Сноуден постав перед американським судом за публікацію секретних даних. У 2013 році Сноуден прибув до Росії, де отримав тимчасовий притулок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сноуден має намір отримати російське громадянство

Сноуден має намір отримати російське громадянство 02.11.2020

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що має намір отримати російське громадянство.
Едвард Сноуден отримав у Росії посвідку на постійне проживання

Едвард Сноуден отримав у Росії посвідку на постійне проживання 22.10.2020

Як повідомив адвокат викривача, Едвард Сноуден отримав посвідку на постійне проживання в Росії. Про отримання російського громадянства Сноуден поки що не думає
Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена

Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена 16.08.2020

На думку президента США, багато людей вірять, що зі Сноуденом поводяться несправедливо, тож він розгляне можливість помилувати викривача, який переховується в РФ.

Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу

Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу 12.02.2020

2013 року Едвард Сноуден розкрив світу очі на масштаб прослуховування комунікації по всьому світу. Але ЦРУ та BND ще задовго до цього проводили спецоперацію, про масштаби якої ніхто не здогадувався.
Чому Едвард Сноуден боїться виходити з дому в Москві

Чому Едвард Сноуден боїться виходити з дому в Москві 24.09.2019

У книжкових крамницях різних країн з'явилася книга Едварда Сноудена "Особова справа". Які нові таємниці розкриває в ній колишній американський агент, який отримав притулок в Росії?
Мін'юст США хоче відсудити в Едварда Сноудена прибутки від мемуарів

Мін'юст США хоче відсудити в Едварда Сноудена прибутки від мемуарів 17.09.2019

Ексспівробітник американських спецслужб, викривач Едвард Сноуден опублікував мемуари. Міністерство юстиції США судитиметься зі Сноуденом, бо він не надав рукопис для узгодження до публікації.
Коментар: Едвард Сноуден - забутий викривач-втікач

Коментар: Едвард Сноуден - забутий викривач-втікач 02.08.2018

Едвард Сноуден сидить у Москві вже 5 років. Коли він розповів світу про те, як спецслужби США стежать за своїми друзями і ворогами, світ обурився. Але відтоді навряд чи щось змінилося, вважає Міодраг Шоріч.
Прокуратура ФРН закрила справу про стеження АНБ США за німцями

Прокуратура ФРН закрила справу про стеження АНБ США за німцями 05.10.2017

Прокуратура Німеччини не знайшла доказів того, що американська та британська спецслужби систематично стежили за німецькими громадянами, на що вказувала викривальна інформація, оприлюднена Едвардом Сноуденом 2013 року.

За публікацією WikiLeaks про хакерську базу ЦРУ у Франкфурті стоїть Москва? (08.03.2017) 09.03.2017

WikiLeaks оприлюднив чергову порцію нібито секретних документів спецслужб США. Зокрема про хакерський центр ЦРУ в німецькому Франкфурті. Чому WikiLeaks публікує матеріали про американські спецслужби і нічого про російські? Раніше цей ресурс не раз підозрювали у співпраці з Кремлем. Ось і цього разу на останню публікацію WikiLeaks німецькі ЗМІ відреагували вкрай стримано.

Сноудену продовжили дозвіл на проживання в Росії

Сноудену продовжили дозвіл на проживання в Росії 18.01.2017

Колишній співробітник американських спецслужб матиме право проживати в РФ ще протягом наступних двох років, повідомила представниця МЗС РФ.

Після скандалу з Yahoo - як захиститися від стеження в інтернеті

Після скандалу з Yahoo - як захиститися від стеження в інтернеті 07.10.2016

Як повідомляється, американська компанія Yahoo на замовлення спецслужб США розробила спеціальну програму, що дозволяє стежити за електронним листуванням клієнтів. Наскільки безпечними є інші провайдери?
У США заарештували працівника АНБ за крадіжку таємної інформації

У США заарештували працівника АНБ за крадіжку таємної інформації 06.10.2016

Низка викрадених файлів може становити "винятково велику загрозу" для національної безпеки США.
Реформа німецької спецслужби BND: екс-голова за посилення контролю

Реформа німецької спецслужби BND: екс-голова за посилення контролю 28.09.2016

Колишній керівник німецької зовнішньої розвідки підтримує реформу спецслужби. Юридичні експерти, натомість, мають низку застережень і попереджають про невідповідність деяких положень конституції ФРН.

Комітет Конгресу США: Сноуден не є викривачем

Комітет Конгресу США: Сноуден не є викривачем 16.09.2016

Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США навів низку аргументів, через які президенту Обамі не варто надавати Сноудену помилування.
Сноуден попросив помилування у Обами

Сноуден попросив помилування у Обами 13.09.2016

Едвард Сноуден, який оприлюднив засекречену інформацію спецслужб США, впевнений, що не завжди треба точно слідувати букві закону. За його словами, його крок був морально "необхідним".
Сноудена позбавили звання почесного доктора в німецькому університеті

Сноудена позбавили звання почесного доктора в німецькому університеті 15.06.2016

Екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена позбавили звання почесного доктора в університеті Ростока. Згідно із вимогами, необхідно підтвердити, що носій звання здійснює відповідну наукову діяльність.
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