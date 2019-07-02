 Дуда та Зеленський вказали на важливість подальших санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2019

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Новини

Дуда та Зеленський вказали на важливість подальших санкцій щодо Росії

Частина території України окупована, й Варшава "не сприйматиме" цього. Поки ця ситуація триватиме, триватимуть і санкції проти Росії, наголосив президент Польщі Анджей Дуда.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський

Анджей Дуда та Володимир Зеленський у Варшаві

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що запроваджені 2014 року санкції проти Росії триватимуть і надалі. Про це Дуда сказав у суботу, 31 серпня, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Під час спілкування з журналістами Дуда наголосив, що "Україна мусить повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року". За його словами, частина території України "окупована", вказавши на анексію Криму та непідконтрольні Києву райони Донецької та Луганської області.

"Наша позиція щодо Росії однозначна: ми цього (анексії території України. - Ред.) не сприймаємо". "Політика санкцій має бути подовжена, бо це найбільш мирний спосіб змусити (російську. - Ред.) державу дотримуватися стандартів міжнародного права", - додав Дуда. Польський президент наголосив на важливості не дозволяти нікому змінювати кордони силою, особливо на тлі наближення 80-х роковин початку Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський також визнав, що політика санкцій щодо Росії через події в Україні має лише посилюватися, якщо не буде відновлено територіальної цілісності України. "Без цілковитого виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визначених межах санкції ЄС можуть переглядатися тільки у напрямку їхнього посилення, а не навпаки", - сказав Зеленський.

Примирення між Польщею та Україною

Зеленський та Дуда обговорили також питання примирення українського та польського народів. На тлі цього Зеленський повідомив, що запропонував своєму польському колезі спорудити на польсько-українському кордоні спільний меморіал пам'яті. Глава української держави наголосив, що готовий дозволити проведення ексгумаційних робіт на території України.

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Ще однією важливою темою зустрічі президентів Володимира Зеленського і Анджея Дуди стала енергетика. Зеленський наголосив, що газопровід "Північний потік" є "неприйнятним та загрожує всій Європі". Зустріч у президентському палаці в Варшаві розпочалося зі спілкування Зеленського та Дуди у форматі віч-на-віч, а потім відбулися переговори делегацій під головуванням президентів.

Візит Зеленського до Польщі триватиме до 1 вересня. Програма візиту передбачає зустрічі Зеленського з Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.

1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь, нагадує офіс президента України.

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