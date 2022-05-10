Друга світова війна - досі найбільший збройний конфлікт в історії людства, який тривав з 1939-го до 1945-го року.

Друга світова війна розпочалась з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939-го року й завершилась у Європі 8 травня 1945-го року капітуляцією Німеччини. Загалом у війні взяли участь безпосередньо або опосередковано понад 60 країн. Упродовж бойових дій утворилось два супротивних альянси: "Країни осі", які об'єднались навколо нацистської Німеччини, та Антигітлерівська коаліція. Кількість загиблих оцінюється від 60 мільйонів до 70 мільйонів осіб. Характерними для Другої світової війни були "бліцкриг", килимові бомбардування, досі єдине в історії використання атомної зброї, а також Голокост, чисельні воєнні злочини та злочини проти людяності.