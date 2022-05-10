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Друга світова війна

Друга світова війна - досі найбільший збройний конфлікт в історії людства, який тривав з 1939-го до 1945-го року.

Друга світова війна розпочалась з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939-го року й завершилась у Європі 8 травня 1945-го року капітуляцією Німеччини. Загалом у війні взяли участь безпосередньо або опосередковано понад 60 країн. Упродовж бойових дій утворилось два супротивних альянси: "Країни осі", які об'єднались навколо нацистської Німеччини, та Антигітлерівська коаліція. Кількість загиблих оцінюється від 60 мільйонів до 70 мільйонів осіб. Характерними для Другої світової війни були "бліцкриг", килимові бомбардування, досі єдине в історії використання атомної зброї, а також Голокост, чисельні воєнні злочини та злочини проти людяності.

Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані? 09.05.2022

Німеччина зобов'язана шанувати і доглядати за радянськими меморіалами і пам'ятниками, розташованими переважно на сході країни. Однак через війну Росії проти України їх доля опинилась під питанням.

Дитинство в нацистській окупації, старість під бомбами Росії (09.05.2022) 09.05.2022

Українці, які у підлітковому віці пройшли Другу світову і нацистську окупацію, на схилі літ знову переживають повномасштабну війну. Кажуть, що нинішня війна жорстокіша…

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: Це війна проти мирного населення

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення" 09.05.2022

Очевидці Другої світової війни, які пережили один з найбільших збройних конфліктів в історії людства, розповіли, як переживають сучасну повномасштабну війну Росії проти України.

Українець, що пережив Другу світову: "Мені вже не страшно" (08.05.2022) 08.05.2022

86-річний Юрій Фукс пережив Другу світову війну у дитинстві. Через вторгнення Росії в Україну він змушений знову проживати жахіття війни.
Зеленський розповів про підготовку Плану Маршалла для України

Зеленський розповів про підготовку "Плану Маршалла" для України 06.05.2022

Відеозв'язком на конференції донорів зі збору коштів для України у Варшаві Володимир Зеленський повідомив про роботу над планом відбудови країни.
Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні 01.05.2022

Володимир Зеленський каже, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні. При цьому, за його словами, Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України.
Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня

Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня 22.04.2022

Громадян Киргизстану закликають не одягати одяг із символом російської агресії під час святкування Дня перемоги.
Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку

Поліція Берліна розслідує справу про паплюження меморіалу в Трептов-парку 19.04.2022

Вандали вкотре атакували меморіал радянським воїнам Трептов-парку в німецькій столиці. У Німеччині з початку війни Росії проти України спаплюжено вже кілька таких об'єктів.

Травма від війни у дитинстві - шрам на все життя (14.04.2022) 14.04.2022

6-річний Макар утік від війни в Україні і навіть зараз у Німеччині боїться гучних звуків. 94-річний Горст в дитинстві пережив Другу світову війну, але й досі не може її забути.

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом 07.04.2022

Найближчим часом Росія почне великий наступ на Донбас. Такий прогноз озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ця битва нагадуватиме бої Другої світової війни.
Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост

Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост 04.04.2022

"Я ніколи не думала, що таке може знову статися". Ще будучи дітьми, ці люди пережили Другу світову війну, а зараз, вже у літньому віці, вони змушені втікати з охопленої війною України до ФРН.
Війна в Україні та стара німецька травма

Війна в Україні та стара німецька травма 03.04.2022

У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.

Глава мінфіну ФРН підтримав створення плану Маршалла для відбудови України

Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України 22.03.2022

Німеччина готова підтримати відбудову України після завершення агресивної війни Росії, але для цього потрібен міжнародний "план Маршалла" для України, вважає міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.

"Чому я це переживаю?" 83-річна киянка про російські обстріли (17.03.2022) 17.03.2022

Ярославі Філоненко 83 роки. Це друга війна, свідком якої вона стала. Війська РФ обстріляли її квартиру, в якій жінка прожила десятки років.
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