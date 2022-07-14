 Дрони для України: чим допомагає Латвія | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.07.2022

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Європа

Дрони для України: чим допомагає Латвія

У війні Росії проти України безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль. Їх використовують у різних цілях. Як безпілотники для української армії виготовляють у Ризі.

Дрони, вироблені в Ризі для ЗСУ

Дрони, вироблені у Ризі для ЗСУ

Той, хто хоче відвідати цех з виробництва дронів у Ризі, повинен дотримуватись певних заходів: надіти бахіли, шапочки, білий халат. А ще тут є люк безпеки та прилад для зняття відбитків пальців рук, а повітря в приміщенні постійно фільтрується. Під час виробництва безпілотників все має бути стерильним. Збирають високотехнологічні безпілотні літальні апарати (БПЛА), зокрема, й люди, які утекли з України від війни Росії

Дрони для ЗСУ з Риги

"Коли я почала тут працювати, я не знала, в який бік я маю крутити, щоб прикручувати та відкручувати деталі", - розповідає співробітниця фірми, показуючи на свій робочий інструмент - викрутку. Вона та її колежанки втекли до Латвії після початку війни Росії проти України. В Україні вони працювали бібліотекарками та бухгалтерками, а тут виготовляють дрони для української армії: збирають мотори, складають пластини, монтують відеокамери.

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Їхній новий роботодавець - латвійська фірма Atlas Aerospace - відреагував на попит на бойові безпілотники-розвідники після початку війни в Україні та розширив виробництво. "Раніше я був щасливий, якщо вдавалося продати 10 дронів на місяць. Сьогодні ми намагаємося довести кількість вироблених на місяць БПЛА до 700 - і навіть цього недостатньо. Ми повинні обміркувати, як ми можемо продавати більше", - каже керівник фірми Іван Толчинський.

Співробітниці фірми Atlas, що виробляє дрони

Співробітниці фірми Atlas, що виробляє дрони

36-річний Толчинський народився в Україні, але виріс в Ізраїлі. Він - ветеран бойових дій, брав участь, зокрема, у збройному конфлікті у Лівані, коли служив у лавах спецпідрозділу ізраїльської армії. Після цього вивчав авіабудування в університеті. Те, що він відкрив фірму в Латвії, - випадковість, каже Толчинський. Але виробляти дрони в Ізраїлі було б складніше.

Революція на тактичному рівні

Лавтійська фірма випускає маленькі, компактні безпілотники, які можуть поміститися у звичайному рюкзаку. Фірма після того, як переорієнтувалася на військову продукцію, виробляє дрони за стандартом НАТО. До війни її великим клієнтом була армія Нідерландів. Після російського вторгнення в Україну майже всі безпілотники Atlas Aerospace поставляються українській армії.

Їх дуже цінують українські спецслужби. Невелика команда із чотирьох солдатів може за їхньою допомогою провести розвідку великих територій. Відеозображення у реальному часі передається до головного штабу. Якщо 12 таких підрозділів одночасно передадуть інформацію з усієї лінії фронту, то у командування з'являється повна картина того, що відбувається. Тепловізори, якими оснащені ці дрони, дозволяють проводити нічну зйомку. Понад 100 латвійських безпілотників ЗСУ вже отримали.

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"Дрони - це революція на тактичному рівні, - пояснює глава Atlas Aerospace. - Солдати в полі можуть самостійно проводити розвідку. Якщо група солдатів, наприклад, хоче перетнути дорогу, вона за допомогою безпілотника може перевірити, чи немає там засідки противника". "Поле бою стало, може, трохи більш прозорим, - вказує Ульріке Франке (Ulrike Franke), експертка з European Council on Foreign Relations. - Зараз солдати можуть діяти незалежніше, тому що вони самі отримують інформацію про те, що знаходиться за сусідньою стіною або відбувається за пагорбом неподалік.

Українські військові з БПЛА

Українські військові з БПЛА

Деякі дрони не бойового призначення мають один, найголовніший недолік - вони працюють у постійному діапазоні частот, який легко порушити. За допомогою так званих глушилок можна домогтися падіння дрону. Безпілотники від Atlas Aerospace змінюють частоти, щоб уникнути цього. Тому їх найбільше цінують українські військові, переконані виробники з Риги.

У Латвії група жінок-робітниць нахилилася над монтажним столом. У рукавичках, з пінцетами та ножами вони вчаться встановлювати на безпілотники відеокамеру. Двоє з них - з України. Вони пишаються своєю роботою: "Ми робимо дрони для української армії. За їхньою допомоги ми виграємо війну". Atlas Aerospace має намір розширити своє виробництво і відкрити ще один цех, щоб задовольнити попит, що збільшився.

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Латвійські розвідувальні дрони для української армії (07.07.2022)

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