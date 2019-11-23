До ФРН повернулися понад сто членів "Ісламської держави" з бойовим досвідом

Понад сто колишніх членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які повернулися до Німеччини, мають бойовий досвід або ж підготовку. Про це свідчать відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН на запит інформагенції dpa, опублікована в неділю, 24 травня.

"Спецслужби володіють інформацією щодо понад сотні бойовиків ІД, які повернулися до Німеччини, що вони брали активну участь у бойових діях в Сирії або Іраку чи пройшли там підготовку", - йдеться у відповіді на запит.

За даними МВС Німеччини, поліція розслідує діяльність цих людей, деякі справи розглядаються в суді. У відомстві не назвали кількість вироків, але розповіли, що вона перебуває у "двозначному діапазоні". У міністерстві припускають, що за останні кілька років з Німеччини до Сирії чи Іраку виїхали понад 1060 ісламістів. Близько третини з них повернулися назад.

Влада застосовує щодо цих ісламістів "цілісний підхід", що передбачає кримінальне переслідування, відстежування діяльності з боку правоохоронних органів, а також дерадикалізацію та реінтеграцію, розповідають у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні поліція провела обшуки на заході Німеччини. Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яким закидають підготовку терактів від імені "Ісламської держави".