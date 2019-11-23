 До ФРН повернулися понад сто членів ″Ісламської держави″ з бойовим досвідом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

До ФРН повернулися понад сто членів "Ісламської держави" з бойовим досвідом

Понад сто джихадистів "Ісламської держави", що повернулися після розгрому угруповання до Німеччини, мають бойові підготовку або досвід. Вони брали активну участь у бойових діях в Сирії чи Іраку або пройшли там навчання.

Поліція розслідує діяльність ісламістів ІД, що повернулися до Німеччини

Поліція розслідує діяльність ісламістів ІД, що повернулися до Німеччини

Понад сто колишніх членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які повернулися до Німеччини, мають бойовий досвід або ж підготовку. Про це свідчать відповідь міністерства внутрішніх справ ФРН на запит інформагенції dpa, опублікована в неділю, 24 травня.

"Спецслужби володіють інформацією щодо понад сотні бойовиків ІД, які повернулися до Німеччини, що вони брали активну участь у бойових діях в Сирії або Іраку чи пройшли там підготовку", - йдеться у відповіді на запит.

За даними МВС Німеччини, поліція розслідує діяльність цих людей, деякі справи розглядаються в суді. У відомстві не назвали кількість вироків, але розповіли, що вона перебуває у "двозначному діапазоні". У міністерстві припускають, що за останні кілька років з Німеччини до Сирії чи Іраку виїхали понад 1060 ісламістів. Близько третини з них повернулися назад.

Влада застосовує щодо цих ісламістів "цілісний підхід", що передбачає кримінальне переслідування, відстежування діяльності з боку правоохоронних органів, а також дерадикалізацію та реінтеграцію, розповідають у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні поліція провела обшуки на заході Німеччини. Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яким закидають підготовку терактів від імені "Ісламської держави". 

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