Дослідник: Популярність політиків у всьому світі йде на спад

Міжнародна асоціація Gallup (GIA) як спілка центрів досліджень громадської думки цього року вивчала тренди популярності провідних глав держав і урядів у світі. У рамках цьогорічного аналізу між жовтнем 2018 року та січнем 2019-го у 45 країнах опитали 47 тисяч осіб.

DW: Пане Стойчев, які результати цьогорічного дослідження Вас найбільше вразили?

Канчо Стойчев: Вразило те, що ми вперше спостерігали спадний тренд в оцінках усіх провідних політиків світу. Такого ще не було. Зазвичай оцінки політиків то піднімаються, то знижуються, але те, що вони всі цього року оцінені гірше, ніж в минулі роки, безпрецедентно. У світі щось відбувається.

І йдеться не тільки про відому прірву між елітами та масами, між політичними лідерами та виборцями. Здається, є більш глибокі причини такого тренду. Світ, в якому ми живемо, перебуває в трансформаційній фазі.

Показники улюблених політиків також знизились

Падає популярність не тільки світових лідерів. Папа Римський Франциск також втрачає у симпатіях. Цей тренд обґрунтований, перш за все, внутрішньополітичними проблемами в різних країнах, чи ми маємо справу з базовою втратою довіри до політики?

Радше, друге. Так, національні проблеми відображаються на іміджі того чи іншого політика, але тут йдеться про глобальні дані. Звичайно, ми знаємо, що показники популярності президента Еммануеля Макрона у Франції знижуються. Але такі показники падають в усьому світі. Тобто це стосується багатьох інших політиків, як от канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у Німеччині, котра сильно втрачає підтримку, хоча залишається найбільш високо оцінюваним політиком не тільки в Європі, але й у світі. Йдеться не лише про внутрішньополітичні проблеми, йдеться про глобальні настрої. Торік ми бачили зростаючу конфронтацію на міжнародному рівні, яка відобразилась в оцінках політиків.

З моєї точки зору, головною проблемою є нездатність глав держав і урядів вирішувати проблеми, з якими сьогодні стикається світ. Світовий порядок, встановлений після Другої світової війни, дестабілізується. Ми більше не живемо в стані "холодної війни" з двома великими таборами або у десятиліття після неї, коли існувала одна супердержава - США. Зараз ми живемо в багатополярному світі, картина якого дедалі більше ускладнюється. Особливо складно в Європі, зважаючи на проблеми, які ми тут маємо.

Загальна втрата довіри в Європі

Як внутрішньополітичні кризи - хаос з приводу Brexit у британському парламенті чи протести "жовтих жилетів" у Франції - впливають на популярність відповідних політиків за кордоном?

Однозначної відповіді немає, але це дуже цікавий пункт. Візьмімо, наприклад,Brexit. Є регіони і країни, в яких популярність Терези Мей (прем'єр-міністерка Великобританії. - Ред.) зростає. Це свідчить про те, що наш європейський погляд на події - що Brexit не є найкращим варіантом для Європи - поділяють не в усьому світі. У багатьох інших регіонах Brexit сприймають більш позитивно або розглядають його не як ми, тобто не як втрату. Тож це дуже складно, оскільки ми говоримо про глобальне сприйняття, а не дивимось на конкретні країни чи регіони.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель цього року посунула президента Франції Еммануеля Макрона з верхівки рейтингу. З дослідження випливає, що, наприклад, в Африці, Канаді та європейських країнах, які не є членами ЄС, вона більш популярна, ніж вдома, у Європейському Союзі. Це новий феномен?

Це новий тренд з минулого року, який більшою мірою пов'язаний з розвитком подій у ЄС. Торік ми спостерігали за напруженнями між членами так званої "Вишеградської четвірки" (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. - Ред.), а також в Італії. Ми переймались серйозними розбіжностями в позиціях щодо тих чи інших проблем та проектів між Німеччиною та балтійськими країнами. Це не повний список проблем, але показники популярності кожного окремого провідного європейського політика відображаються у загальній втраті довіри до європейських політиків.

Конфронтація великих націй непокоїть

Президент США Дональд Трамп вкотре посідає останнє місце у рейтингу. А чи змінилась громадська думка щодо нього у певних регіонах?

Цікаво, що його сприйняття в Росії постійно знижується. Ще рік тому громадською думкою в Росії він оцінювався більш високо. Зараз же маємо 70 відсотків росіян, які поганої про нього думки. Те саме можна сказати і про сприйняття американцями російського президента Володимира Путіна - 70 відсотків з них невисокої думки про нього. Це велика проблема. Це означає, що курс на конфронтацію між США, Росією та Китаєм впливає на сприйняття мас.

І це погано для стабільності в світі, оскільки населення цих супердержав має негативну думку про суперників. Я вважаю, що це небезпечно, оскільки йдеться більше не про політиків, які сперечаються між собою, а про поширення конфлікту серед людей з обох боків океану. США та Росія - великі нації, і це сприйняття їхніх лідерів в іншій державі повинно непокоїти нас усіх.

Соціолог Канчо Стойчев є головою правління міжнародної асоціації Gallup, штаб-квартира якої розташована у Цюриху (Швейцарія).