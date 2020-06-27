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Дортмунд

Дортмунд - місто на заході Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дортмунд".

Мюнхенська Баварія святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі

Мюнхенська "Баварія" святкує восьме поспіль чемпіонство в Бундеслізі 27.06.2020

"Баварія" видала фантастичне друге коло, перемігши у 16-ти матчах з 17-ти. Роберт Левандовський знову став найкращим бомбардиром.

Найбільша у світі різдвяна ялинка: де і як її "виростили"? (20.12.2019) 20.12.2019

Найбільша у світі різдвяна ялинка стоїть у Німеччині. Вона 45 метрів заввишки і прикрашена майже 50 тисячами ліхтариків. Хто її "виростив" і як прикрашали?
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея)

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини (фотогалерея) 17.12.2019

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини 17.12.2019

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

Як німці підривають електростанції (19.02.2019) 19.02.2019

"Чудова хореографія, справжній балет!" - так описують експерти підрив вугільної електростанції в Дортмунді. Дивіться, як це було!
Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді

Найбільша в світі різдвяна ялинка - у Дортмунді 28.11.2018

В Німеччині почався сезон новорічних свят. По всій країні відкрились рідзвяні ярмарки, німці прикрашають будинки та закупаються ялинками. Найбільшу на планеті встановили у Дортмунді на заході ФРН: 45 метрів заввишки.

Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК Боруссія

Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК "Боруссія" 27.11.2018

Німецький суд визнав 29-річного уродженця Челябінська винним у замаху на вбивство футболістів "Борусії". Спробу підірвати автобус футбольного клуба пов’язують з фінансовою оборудкою засудженого.
Обвинуваченому у нападі на Боруссію росіянину загрожує довічне ув'язнення

Обвинуваченому у нападі на "Боруссію" росіянину загрожує довічне ув'язнення 19.11.2018

Представник прокуратури попросив призначити Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. У квітні 2017-го той привів в дію вибухівку біля автобуса з командою футбольного клубу Дортмунда.
ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу

ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу 02.11.2018

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів.
Бюргер на велосипеді: німецьке життя депутата Розенблата

Бюргер на велосипеді: німецьке життя депутата Розенблата 25.09.2018

Підозрюваний у корупції Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори, утім, побоюються, що депутат може втекти до Німеччини. Про іншого, "німецького", Розенблата - у статті DW.
У Німеччині пройшли акції проти ксенофобії

У Німеччині пройшли акції проти ксенофобії 16.09.2018

Учасники демонстрацій в Кельні, Дортмунді і Гельзенкірхені виступали за гуманну політику щодо біженців, проти расизму і сегрегації.
Обвинувачений в атаці на Боруссію росіянин визнав вину

Обвинувачений в атаці на "Боруссію" росіянин визнав вину 08.01.2018

Щоправда, Сергій В. заявляє, що хотів влаштувати тільки імітацію нападу на футбольну команду "Боруссія". Прокуратура ж звинувачує його у замаху на вбивство 28-ми осіб.
У Дортмунді починається суд над підозрюваним у нападі на Боруссію

У Дортмунді починається суд над підозрюваним у нападі на "Боруссію" 21.12.2017

В Дортмунді починається суд над російським німцем Сергієм В., якого підозрюють в скоєнні вибухів, ціллю яких був автобус футбольної команди дортмундської "Боруссії".

Факти про футбол: найпалкіші уболівальники (13.09.2017) 13.09.2017

Любителі футболу становлять п'яту частину населення Землі. Особливо багато активних уболівальників у Німеччині. Найбільшою кількістю фанатів може похвалитися "Баварія".
Напад на Боруссію: підозрюваному висунули звинувачення у спробі вбивства

Напад на "Боруссію": підозрюваному висунули звинувачення у спробі вбивства 29.08.2017

Прокуратура звинуватила російського німця Сергія В., затриманого за підозрою в організації вибухів у Дортмунді, у спробі вбивства. За даними слідства, він хотів заробити на обвалі акцій футбольного клуба "Боруссія".
Андрій Ярмоленко став гравцем дортмундської Боруссії

Андрій Ярмоленко став гравцем дортмундської "Боруссії" 28.08.2017

Український футболіст Андрій Ярмоленко замінить у складі дортмундської "Боруссії" Усмана Дембеле, який, у свою чергу, перейшов до іспанської "Барселони".
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