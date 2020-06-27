Найбільша у світі різдвяна ялинка: де і як її "виростили"? (20.12.2019)

Найбільша у світі різдвяна ялинка стоїть у Німеччині. Вона 45 метрів заввишки і прикрашена майже 50 тисячами ліхтариків. Хто її "виростив" і як прикрашали?