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Дортмунд - місто на заході Німеччини.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дортмунд".
Прокуратура звинуватила російського німця Сергія В., затриманого за підозрою в організації вибухів у Дортмунді, у спробі вбивства. За даними слідства, він хотів заробити на обвалі акцій футбольного клуба "Боруссія".