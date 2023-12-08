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Німецькі аеропорти виявилися далеко не найкращими у світі

Максим Нелюбін
8 грудня 2023 р.

У рейтингу сервісу AirHelp найкращий німецький аеропорт - на початку четвертої десятки. При цьому найбільший аеропорт Німеччини опинився на останньому місці у десятці німецьких аеропортів.

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Аеропорт у Дортмунді з висоти пташиного польоту
Аеропорт у Дортмунді належить до невеликих регіональних аеропортів у НімеччиніФото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Портал із захисту прав споживачів на авіаційному транспорті AirHelp опублікував результати свого дослідження 2023 року про якість сервісу та показники точності аеропортів у світі.

Загалом рейтинг AirHelp Score містить майже дві сотні позицій. У першу трійку найкращих увійшли Міжнародний аеропорт Маскат в Омані, який набрав 8,54 пункту із десяти можливих. Далі йдуть Міжнародний аеропорт Ресіфі (8,49) у Бразилії та Міжнародний аеропорт Кейптауна (8,48) у ПАР.

На останніх місцях опинилися аеропорт Лондон-Гатвік (6,43), Міжнародний аеропорт Мальти (6,39) та Міжнародний аеропорт Банджармасін Сямсудін Нур в Індонезії (6,39).

Як зазначається у звіті, для складання рейтингу було зібрано статистичні дані щодо пунктуальності рейсів, а також опитано пасажирів, яких попросили оцінити роботу персоналу, час очікування, чистоту, можливості перекусити та зайнятися шопінгом.

Люди у будівлі аеропорту Дортмунда
Аеропорт ДортмундаФото: Lueger/Caro/picture alliance

Німецькі аеропорти у рейтингу AirHelp Score

При цьому найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні набрав 6,86 пункту і опинився в загальному міжнародному рейтингу на 175-й позиції і на останньому місці в десятці німецьких аеропортів. Найкращим у Німеччині став невеликий аеропорт Дортмунда, який посів 41 місце (7,89 пункту).

Загалом місця німецьких аеропортів розподілилися так:

1. Дортмунд (Flughafen Dortmund) / 41

2. Штутгарт (Flughafen Stuttgart) / 44

3. Дюссельдорф (Flughafen Düsseldorf International) / 46

4. Гамбург (Helmut-Schmidt-Flughafen Hamburg) / 63

5. Бремен (Flughafen Bremen) / 92

6. Кельн/Бонн (Flughafen Köln-Bonn) / 99

7. Мюнхен (Internationaler Flughafen München) / 116

8. Ганновер (Flughafen Hannover) / 118

9. Берлін-Бранденбург (Flughafen Berlin-Brandenburg) / 123

10. Франкфурт-на-Майні (Internationaler Flughafen Frankfurt) / 175

Ерлінг Голанн робить селфі в аеропорту Дортмунда у 2020 році
Серед постійних пасажирів аеропорту Дортмунда - футболісти місцевої команди "Боруссія". Ерлінг Голанн, який робить селфі, виступав за клуб у 2019-2022 роках. Зараз він грає за "Манчестер"Фото: David Inderlied/picture alliance/dpa

Дортмунд та Франкфурт

Розташований у Рурській області найкращий німецький аеропорт за версією міжнародного рейтингу AirHelp Score належить до невеликих регіональних аеропортів у Німеччині. Основними перевізниками тут є бюджетні авіакомпанії. Щорічна кількість пасажирів становить близько 2,5 мільйона людей. Він отримав 8 пунктів за точність, 7,8 пункту за сервіс та 7,7 пункту за магазини та ресторани.

Аеропорт Франкфурта-на-Майні дуже підвів показник точності - 6,3 пункту з десяти можливих. За сервіс він отримав 7,5 пункту, за магазини та ресторани - 7,8 пункту. 2022 року тут обслужили майже 50 мільйонів пасажирів. У рекордний 2019 рік до початку пандемії - понад 70 мільйонів.

Раніше у 2023 році перед початком сезону літніх відпусток портал AirHelp опублікував дані свого іншого дослідження, яке цілком було присвячене Німеччині та ґрунтувалося на оцінках та відгуках пасажирів у сервісі Google. У цьому рейтингу перше місце поділили аеропорти в Мюнстері, Фрідріхсгафені та Нюрнберзі. Франкфурт-на-Майні опинився на п'ятій позиції, Дортмунд потрапив до чотирьох аеропортів на сьомому місці разом з Гамбургом, Дюссельдорфом і Ганновером.

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