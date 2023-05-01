З 1 травня всю Німеччину можна об'їхати за 49 євро

У ФРН починає діяти так званий "Німецький квиток" (Deutschlandticket) - єдиний місячний проїзний для користування громадським транспортом на всій території країни.

У ФРН з 1 травня починає діяти так званий "Німецький квиток" (Deutschlandticket) - єдиний місячний проїзний для користування громадським транспортом на всій території країни. Коштує проїзний 49 євро.

Втім, ідеться виключно про локальний і регіональний транспорт - міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди тощо. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування оплачуються окремо - власники квитка за 49 євро користуватися ними не зможуть.

Виняток зробили тільки для сполучення в Баден-Вюртемберзі. На відрізку між Штутгартом і Зінгеном власники єдиного проїзного можуть скористатися і послугами швидкісних поїздів, які в цьому разі є єдиною можливістю для пасажирів дістатися з одного міста в інше.

Шольц сів за кермо автобуса

Минулого четверга, 27 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив перед журналістами в Берліні й назвав "Німецький квиток" важливим етапом на шляху модернізації німецького суспільства, після чого символічно проїхав коло за кермом столичного рейсового автобуса.

Олаф Шольц за кермом берлінського автобуса Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

На думку Шольца, зрозуміти те, наскільки великими будуть зміни у свідомості німців, які пересядуть на громадський транспорт, і як вплине запровадження пільгового квитка на екологію в Німеччині, можна буде лише в довгостроковій перспективі. Наразі робити висновки занадто рано.

Водночас профспілки, природоохоронні організації та об'єднання, чия діяльність спрямована на захист соціально вразливих груп населення, критикують 49-євровий квиток за дорожнечу. За провезення велосипеда треба доплачувати, як і за проїзд у вагонах першого класу (а такі є у ФРН і в регіональних поїздах).

Куди можна доїхати за 49 євро

З "Німецьким квитком" можна об'їхати всю Німеччину, але триватиме такий шлях - без швидкісних поїздів і автобусів - значно більше часу. Так, дорога з найпівнічнішого населеного пункту Німеччини (селище Ліст на острові Зюльт у Північному морі) до найпівденнішого населеного пункту (село Оберстдорф у горах Баварії) триватиме майже добу, до того ж їхати доведеться автобусами та поїздами мінімум із 10 пересадками.

У селищі Ліст на острові Зюльт. Це найпівнічніший населений пункт Німеччини Фото: alimdi/Arterra/imageBROKER/picture alliance

Галявина крокусів поблизу селища Оберстдорф, Баварія. Найпівденніше місце Німеччини Фото: Jan Eifert/picture alliance

З Гамбурга до Мюнхена можна дістатися в середньому за 11-12 годин, з Берліна до Кельна - за дев'ять. При цьому варто враховувати той факт, що поїзди не завжди приходять вчасно: пересадка може зміститися, і це призведе до того, що подорож істотно затягнеться.

Наступник квитка за 9 євро

"Німецький квиток" приходить на зміну так званому "9-євровому квитку", з яким як жителі ФРН, так і туристи, три літні місяці 2022 року могли користуватися громадським транспортом за пільговим тарифом.

Цей проєкт, який вважають одним із головних успіхів першого року перебування Шольца при владі, мав певною мірою компенсувати фінансові втрати німців від зростання цін на паливо та продукти. Водночас він призвів до небаченого навантаження на залізничну мережу - особливо на курортних напрямках.