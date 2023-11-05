  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ЗлочинністьНімеччина

Озброєний чоловік паралізував роботу аеропорту Гамбурга

Валерій Сааков
5 листопада 2023 р.

Злети та посадки літаків в аеропорту Гамбурга призупинено через проникнення озброєної людини на злітну смугу летовища. Повідомляється й про наявність у зловмисника малолітньої заручниці-доньки.

https://p.dw.com/p/4YPyL
Через дії озброєного зловмисника паралізованим залишається увесь аеропорт Гамбурга
Через дії озброєного зловмисника паралізованим залишається увесь аеропорт ГамбургаФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Роботу аеропорту Гамбурга призупинено на невизначений термін через захоплення заручників невідомим озброєним чоловіком. Як повідомила в неділю, 5 листопада, у соцмережі X пресслужба летовища, протягом дня доведеться рахуватися зі скасуванням і затримкою рейсів.

Водночас поліція Гамбурга пояснила, що досі є необхідність у масштабних заходах з блокування дорожнього руху навколо аеропорту. Тож наразі неможливо дістатися до аеропорту Гамбурга або в'їхати в нього. Міська електричка (S-Bahn) не курсуватиме до станції аеропорту до подальших повідомлень, застерегли правоохоронці.

Аеропорт був закритий у суботу, 4 листопада, ввечері через захоплення заручників невідомим зловмисником. Згідно з повідомленням поліції, озброєний чоловік прорвався через ворота аеропорту на автомобілі, в якому, крім нього, ще була малолітня дитина. Зловмисник двічі вистрілив у повітря на злітній смузі й викинув з машини дві пляшки з запалювальною сумішшю.

Читайте також: У Франції через погрози нападу евакуювали аеропорти

За словами правоохоронців, з чоловіком був встановлений контакт. Згодом з’ясувалося, що малолітня заручниця зловмисника - його донька, передає dpa. На місце прибув загін спецпризначення, а також психологи, які теж беруть участь у комунікації зі правопорушником. Зазначається, що автомобіль з чоловіком та його донькою стоїть під одним з літаків. 

Як повідомила речниця аеропорту, через закриття повітряної гавані в суботу ввечері було скасовано шість вильотів і 21 посадку з приблизно 3200 пасажирами, котрі були заплановані на 4 листопада, передає інформагенція AFP.

Вранці у неділю було скасовано ще 61 рейс - 34 вильоти та 27 прильотів. На весь день в аеропорту було заплановано 286 рейсів - 139 вильотів і 147 прильотів - з понад 34 тисячами пасажирів.

Читайте також: В Дагестані натовп влаштував заворушення в аеропорту в пошуках євреїв

Загалом через дії зловмисника вночі одразу було евакуйовано цілий термінал аеропорту, що спричинило незручності тисячам пасажирів.

Як на борту Boeing 737 евакуювали українців

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Версальський палац

Франція посилює безпекові заходи в аеропортах і на вокзалах

Франція посилює безпекові заходи в аеропортах і на вокзалах

Через зростання кількості повідомлень про нібито замінування Франція посилює захист авіаційного та залізничного транспорту, насамперед - у Парижі.
Політика23 жовтня 2023 р.