Озброєний чоловік паралізував роботу аеропорту Гамбурга

Злети та посадки літаків в аеропорту Гамбурга призупинено через проникнення озброєної людини на злітну смугу летовища. Повідомляється й про наявність у зловмисника малолітньої заручниці-доньки.

Роботу аеропорту Гамбурга призупинено на невизначений термін через захоплення заручників невідомим озброєним чоловіком. Як повідомила в неділю, 5 листопада, у соцмережі X пресслужба летовища, протягом дня доведеться рахуватися зі скасуванням і затримкою рейсів.

Водночас поліція Гамбурга пояснила, що досі є необхідність у масштабних заходах з блокування дорожнього руху навколо аеропорту. Тож наразі неможливо дістатися до аеропорту Гамбурга або в'їхати в нього. Міська електричка (S-Bahn) не курсуватиме до станції аеропорту до подальших повідомлень, застерегли правоохоронці.

Аеропорт був закритий у суботу, 4 листопада, ввечері через захоплення заручників невідомим зловмисником. Згідно з повідомленням поліції, озброєний чоловік прорвався через ворота аеропорту на автомобілі, в якому, крім нього, ще була малолітня дитина. Зловмисник двічі вистрілив у повітря на злітній смузі й викинув з машини дві пляшки з запалювальною сумішшю.

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За словами правоохоронців, з чоловіком був встановлений контакт. Згодом з’ясувалося, що малолітня заручниця зловмисника - його донька, передає dpa. На місце прибув загін спецпризначення, а також психологи, які теж беруть участь у комунікації зі правопорушником. Зазначається, що автомобіль з чоловіком та його донькою стоїть під одним з літаків.

Як повідомила речниця аеропорту, через закриття повітряної гавані в суботу ввечері було скасовано шість вильотів і 21 посадку з приблизно 3200 пасажирами, котрі були заплановані на 4 листопада, передає інформагенція AFP.

Вранці у неділю було скасовано ще 61 рейс - 34 вильоти та 27 прильотів. На весь день в аеропорту було заплановано 286 рейсів - 139 вильотів і 147 прильотів - з понад 34 тисячами пасажирів.

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Загалом через дії зловмисника вночі одразу було евакуйовано цілий термінал аеропорту, що спричинило незручності тисячам пасажирів.