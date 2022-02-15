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Допінг

Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда

Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда 15.02.2022

Заборонений у спорті препарат триметазидин приймав дідусь Каміли Валієвої, пояснив захист фігуристки. Експерти назвали цю версію непереконливою та наголосили, що препарат випускається у захисній оболонці.
Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі 14.02.2022

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у допінгу, виступить в одиночних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляції МОК, ISU та WADA.
Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом

Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом 10.02.2022

У Пекіні пройшов шостий змагальний день Олімпіади-2022. У медальному заліку продовжує лідирувати Німеччина, триває скандал із російською фігуристкою, а Україна пропускає змагання зі фристайлу через COVID-19.
Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг 09.02.2022

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.

Допінг, спортсмени і Олімпіада: чи покарає Україну WADA? (23.11.2021) 24.11.2021

Українських олімпійців можуть позбавити медалей і права участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. На засіданні в Парижі 24-25 листопада WADA має намір розглянути порушення антидопінгового кодексу в Україні і винести свій вердикт.

Допінговий скандал в Україні: на Олімпіаду до Пекіна під нейтральним прапором?

Допінговий скандал в Україні: на Олімпіаду до Пекіна під нейтральним прапором? 05.11.2021

Серйозні закиди з боку WADA: Всесвітня антидопінгова агенція підозрює, що Україна порушувала антидопінгові правила. Тепер їй загрожує перевірка на відповідність кодексу агенції і санкції. DW розбиралася, які саме.
Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від Олімпійських ігор 29.07.2021

Українських легкоатлетів дискваліфікували, бо вони не встигли провести достатню кількість допінг-проб для участі в Олімпійських іграх.
Українську спортсменку відсторонили від Олімпіади через допінг

Українську спортсменку відсторонили від Олімпіади через допінг 26.07.2021

В української спортсменки Юлії Єлістратової був виявлений позитивний результат тесту на еритропоетин. Вона може звернутися до Міжнародного спортивного суду, щоб опротестувати тимчасову заборону на участь в Олімпіаді.

Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо

Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо 23.07.2021

Перша в історії Олімпіада, яка пройде в непарний рік і майже без глядачів. DW розповідає найголовніше, що потрібно знати про XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо.
Посла Росії викликали до МЗС Швеції через кібератаки

Посла Росії викликали до МЗС Швеції через кібератаки 14.04.2021

У Швеції чекають пояснень Росії щодо кібератак Головного управління Генштабу збройних сил РФ на Шведську спортивну конфедерацію.
Екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в діях на користь росіян

Екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів звинуватили в діях на користь росіян 28.01.2021

Екскерівники Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) покривали оборудки росіян у цьому виді спорту, йдеться в звіті зовнішньої комісії.Ро
Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад і чемпіонатів світу

Російських спортсменів на два роки відсторонили від Олімпіад і чемпіонатів світу 17.12.2020

Брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу дозволено тільки "чистим" російським спорстменам. Вони мають виступати у формі з позначкою "нейтральний атлет".

Поліція Італії провела обшук у готелі збірної Росії з біатлону

Поліція Італії провела обшук у готелі збірної Росії з біатлону 22.02.2020

Обшук у номерах російських спортсменів, що беруть участь в чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антгольці, пов'язаний з підозрою на допінг у біатлоніста Олександра Логінова.
У 145 пробах Московської лабораторії виявлені маніпуляції - WADA

У 145 пробах Московської лабораторії виявлені маніпуляції - WADA 29.01.2020

Всесвітнє антидопінгове агентство виявило маніпуляції у 145 із підозрілих 298 проб з Московської антидопінгової лабораторії. Раніше WADA тимчасово призупинило її ліцензію.
Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції

Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції 23.01.2020

Через підозри в корупції голову Міжнародної федерації важкої атлетики Тамаша Аяна вирішили відсторонити від справ на 90 днів.
WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії

WADA призупинило ліцензію Московської антидопінгової лабораторії 22.01.2020

Всесвітнє антидопінгове агентство знову тимчасово призупинило ліцензію Національної антидопінгової лабораторії Москви. Це рішення вже набуло чинності.

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