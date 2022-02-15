Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Українських олімпійців можуть позбавити медалей і права участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. На засіданні в Парижі 24-25 листопада WADA має намір розглянути порушення антидопінгового кодексу в Україні і винести свій вердикт.
Серйозні закиди з боку WADA: Всесвітня антидопінгова агенція підозрює, що Україна порушувала антидопінгові правила. Тепер їй загрожує перевірка на відповідність кодексу агенції і санкції. DW розбиралася, які саме.