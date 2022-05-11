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Донбас

Донбас - Донецький вугільний басейн.

Донецький вугільний басейн, або скорочено - Донбас, є промисловим регіоном на сході України та заході Ростовської області (Росія). В Україні Донбас охоплює частину Донецької області без Приазов'я, південь Луганської областей, а також схід Дніпропетровської області.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей

AP: Унаслідок удару по драмтеатрі в Маріуполі могли загинути 600 людей 04.05.2022

Ці підрахунки агентства AP засновані на свідченнях 23 очевидців бомбардування міста російськими військами. Раніше повідомлялося, що жертвами бомбардування драмтеатру у Маріуполі стало близько 300 людей.
ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.
Росія вже готує ґрунт для захоплення Молдови - ЗМІ

Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ 01.05.2022

67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту

Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту 30.04.2022

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.
Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу

Пентагон: Росія на Донбасі відстає від власного ж графіка наступу 29.04.2022

Російські окупанти на Донбасі зіштовхнулися з жорстким опором з боку ЗСУ, а також бояться повторювати помилки, допущені під Києвом, вважають у Пентагоні.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США

Війська РФ стратили українських військових на Донбасі, які намагалися здатися в полон - США 28.04.2022

За даними американської посолки з питань міжнародного правосуддя, російські солдати стратили українських військових на Донеччині, коли ті намагалися здатися в полон.

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова? 27.04.2022

Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.
Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну 26.04.2022

Напередодні повномасштабної російської агресії в Україну в сепаратистських "республіках" Донбасу оголосили загальну мобілізацію. До чого вона призвела, DW розповіли жителі регіону.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.
Живемо одним днем. Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни

"Живемо одним днем". Історії жителів Донбасу, яким довелось двічі тікати від війни 25.04.2022

Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.
У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters

У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters 23.04.2022

59-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 23 квітня.
Військовий експерт: Контроль над Маріуполем відкриє РФ коридор до Криму

Військовий експерт: Контроль над Маріуполем відкриє РФ коридор до Криму 23.04.2022

DW поговорила з австрійським генералом про те, чому Росія так прагне взяти під контроль Маріуполь та якими є можливі сценарії розвитку подій на Донбасі.
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