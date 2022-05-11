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Донбас - Донецький вугільний басейн.
Донецький вугільний басейн, або скорочено - Донбас, є промисловим регіоном на сході України та заході Ростовської області (Росія). В Україні Донбас охоплює частину Донецької області без Приазов'я, південь Луганської областей, а також схід Дніпропетровської області.
Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.
Внаслідок війни на Донбасі багато переселенців почали нове життя - зокрема у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Та після повномасштабного наступу Росії ці люди знову вимушені тікати від війни. DW наводить їхні історії.