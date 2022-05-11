Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.