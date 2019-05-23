Дональд Трамп: Huawei може стати частиною угоди з Китаєм

США можуть внести питання про телекомунікаційний концерн Huawei до порядку денного торгових переговорів з Китаєм. "Можу припустити, що Huawei міг би включений у торговельну угоду в тій чи іншій формі", - заявив президент США Дональд Трамп журналістам у четвер, 23 травня. Деталі такої можливості Трамп не оголосив, але повідомив, що будь-яка домовленість "буде для нас добре виглядати". Водночас Трамп нагадав, що Huawei є "дуже небезпечним" з точки зору Пентагону.

Напередодні КНР висловила американській стороні офіційний протест у зв'язку з її діями щодо Huawei. Пекін попередив Вашингтон про необхідність змінити свою політику, якщо США бажають продовжувати торгові переговори.

Нагадаємо, 15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. Міністерство торгівлі США внесло Huawei та асоційовані з ним 70 підприємств в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни.

Пізніше міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія діє 90 днів. Дії американської влади призвели до того, що низка американських IT-компаній припинила співпрацю з китайським концерном. Однією з перших це зробила корпорація Google.