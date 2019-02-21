Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої

Друга історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розпочалася у столиці В'єтнаму. У середу, 27 лютого, господар Білого дому та північнокорейський лідер привітали один одного у Ханої.

Перед зустріччю Трамп запевнив журналістів, що перемовини з Кім Чен Ином будуть "дуже успішними", передає агенція новин AFP. Водночас північнокорейський лідер висловив переконання, що цього разу перемовини завершаться "задовільним результатом". Кім Чен Ин також наголосив на важливості "терпіння" для того, щоб досягти таких результатів.

На питання, чи досягнуть сторони під час саміту офіційного завершення Корейської війни, Трамп відповів: "Побачимо", - цитує агенція новин Reuters.

Також президент США висловив переконання щодо добрих економічних перспектив Північної Кореї. "Я вважаю, ваша країна має величезний економічний потенціал, неймовірний, необмежений", - сказав Трамп, цитує агенція новин dpa.

Як повідомлялося, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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