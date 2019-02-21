 Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої

У столиці В'єтнаму розпочався другий саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Трамп сподівається на успіх.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Дональд Трамп та Кім Чен Ин під час зустрічі в Ханої 27 лютого

Друга історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розпочалася у столиці В'єтнаму. У середу, 27 лютого, господар Білого дому та північнокорейський лідер привітали один одного у Ханої.

Перед зустріччю Трамп запевнив журналістів, що перемовини з Кім Чен Ином будуть "дуже успішними", передає агенція новин AFP. Водночас північнокорейський лідер висловив переконання, що цього разу перемовини завершаться "задовільним результатом". Кім Чен Ин також наголосив на важливості "терпіння" для того, щоб досягти таких результатів.

На питання, чи досягнуть сторони під час саміту офіційного завершення Корейської війни, Трамп відповів: "Побачимо", - цитує агенція новин Reuters.

Також президент США висловив переконання щодо добрих економічних перспектив Північної Кореї. "Я вважаю, ваша країна має величезний економічний потенціал, неймовірний, необмежений", - сказав Трамп, цитує агенція новин dpa.

Як повідомлялося, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

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