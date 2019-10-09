Дональд Трамп хоче стати посередником між Туреччиною і курдами Сирії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що сподівається на роль посередника між Туреччиною та сирійськими курдами, однак готовий накласти на Анкару економічні санкції через турецький військовий наступ на північному сході Сирії. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами біля Білого дому в четвер, 10 жовтня.

"Я сподіваюся, ми зможемо бути посередниками, - зазначив американський президент. - Ми, можливо, збираємося зробити щось дуже сильне з огляду на санкції та інші речі". Він також зазначив, що хотів би, аби Туреччина "заспокоїлася".

Водночас Трамп не пояснив, які саме дії Анкари можуть спричинити накладання санкцій, але представник Державного департаменту США розповів журналістам, що неприховані атаки на цивільне населення та етнічні чистки на територіях, населених курдами, не залишаться без наслідків.

За словами представника Держдепу, метою роботи американської сторони на даний момент є припинення бойових дій. "Ми отримали від президента завдання зрозуміти, чи є простір для спільної точки зору. Зрозуміти, чи ми зможемо знайти шлях до припинення вогню", - додав чиновник.

Тим часом на проведеному в четвер, 10 червня, засіданні Ради Безпеки ООН з приводу турецького наступу у Сирії не було ухвалено жодного спільного рішення. В той час як п'ять європейських країни закликали до негайного припинення військової операції, Росія наполягала на "стриманості" та "прямому діалозі" між Сирією та Туреччиною.

Через це після засідання Ради Безпеки ООН європейські країни були змушені оприлюднити окрему заяву із закликом до Туреччини "припинити односторонню військову операцію". Згідно із заявою, цей наступ загрожує досягнутим успіхам у боротьбі із терористичною організацією "Ісламська держава", підриває стабільність у регіоні та збільшує "страждання цивільного населення".

Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

YPG та SDF, в складі яких також переважають курди, тривалий час були одними з найголовнішим союзників США в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава", що тримало під своїм контролем частини Сирії та Іраку. Втім у неділю, 6 жовтня, Білий дім заявив про виведення американських військових з позицій у регіоні, заявивши водночас про "непідтримку" турецької військової операції.