Дональд Трамп: У Сирії залишиться 400 американських військових

Президент США Дональд Трамп залишить у Сирії 400 американських військових після остаточної перемоги над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). Під час виступу біля Білого дому в середу, 20 березня, він повідомив, що 200 військовослужбовців залишаться на півночі Сирії, де США підтримують курдські загони, що воюють проти ІД. Ще 200 солдатів залишаться на півдні поблизу Ізраїлю, додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі військову базу Аль-Танф, передає агенція dpa.

Президент уточнив, що американські військові залишаться в Сирії протягом певного "періоду часу". Він додав, що за підтримки США скоро буде встановлено контроль над останнім бастіоном ІД у Сирії - населеним пунктом Багуз. Ця "крихітна пляма зникне вже сьогодні ввечері", - наголосив Трамп.

Як повідомлялось, підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, почали наступ на Багуз ще в лютому. За даними SDF, за останні два місяці анклав залишили понад 60 тисяч людей, майже половина з яких є прихильниками ІД, а близько п'яти тисяч осіб - бойовиками терористичного угрупування.

Після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, щоб запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних мешканців, у тому числі дружин і дітей бойовиків. Пізніше в SDF оголосили про поновлення наступу після того, як сплив термін ультиматуму, який висунули бойовикам-ісламістам.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Дональд Трамп оголосив про виведення із Сирії всіх американських військовослужбовців, кількість яких налічувала приблизно дві тисячі. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами "Ісламської держави" вже здобуто. Незабаром після заяви Трампа глава Пентагону Джеймс Меттіс і спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в Сирії Бретт Макгурк подали у відставку.