Дональд Трамп та Кім Чен Ин прибули до Ханоя

Президент США Дональд Трамп та очільник КНДР Кім Чен Ин прибули до столиці В'єтнаму Ханоя, де 27 лютого має відбутися зустріч лідерів двох країн.
Президент США Дональд Трамп прибув у вівторок, 26 лютого, до столиці В'єтнаму Ханоя, де запланований його другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Раніше того ж дня до міста прибув Кім Чен Ин - останню ділянку дороги від прикордонної залізничної станції до Ханоя він подолав автомобілем, повідомляє агентство Reuters.
Нагадаємо, Кім відбув з Пхеньяна броньованим потягомще 23 лютого. Лідера КНДР у поїздці супроводжували члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї. Відстань залізницею від Пхеньяна до Ханоя становить близько 4,5 тисячі кілометрів. Кім Чен Ин використовував броньований поїзд і під час своєї першої офіційної закордонної поїздки до Китаю у березні минулого року. Раніше цим потягом користувався його батько Кім Чен Ір для поїздок у Росію та Китай.
Зустріч Трампа і Кіма віч-на-віч відбудеться у Ханої увечері 27 лютого, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Вашингтон і Пхеньян про місце проведення нового саміту домовилися в січні.
Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.
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