Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня в Нью-Йорку

Зустріч американського та українського президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться в Нью-Йорку 25 вересня. Про це в суботу, 20 вересня, повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США, передає агенція Reuters. Під час зустрічі вони обговорять реформи в українській економіці, а також "деяку підривну китайську діяльність".

У свою чергу, в Офісі президента України підтвердили, що 23–26 вересня він здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Окрім зустрічі з Трампом, Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Також заплановані зустрічі українського голови держави з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, керівниками єврейських організацій США та представниками американських ділових кіл.

Нагадаємо, що 1 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві під час заходів, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Спочатку планувалося, що Дональд Трамп відвідає Польщу і в рамках заходів вперше зустрінеться із Зеленським. Однак Трамп скасував свій візит через ураган "Доріан", який на той час наближався до Сполучених Штатів.

Наразі у США триває скандал щодо ймовірної телефонної розмови Трампа з Зеленським. Один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Американські ЗМІ та демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. Трамп відкидає усі підозри.