 Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня в Нью-Йорку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня в Нью-Йорку

Зустріч американського та українського президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться 25 вересня під час Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Вони обговорять українські реформи та діяльність КНР.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський (ліворуч) та Дональд Трамп

Зустріч американського та українського президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудеться в Нью-Йорку 25 вересня. Про це в суботу, 20 вересня, повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США, передає агенція Reuters. Під час зустрічі вони обговорять реформи в українській економіці, а також "деяку підривну китайську діяльність".

У свою чергу, в Офісі президента України підтвердили, що 23–26 вересня він здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Окрім зустрічі з Трампом, Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Також заплановані зустрічі українського голови держави з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, керівниками єврейських організацій США та представниками американських ділових кіл.

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Нагадаємо, що 1 вересня Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві під час заходів, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Спочатку планувалося, що Дональд Трамп відвідає Польщу і в рамках заходів вперше зустрінеться із Зеленським. Однак Трамп скасував свій візит через ураган "Доріан", який на той час наближався до Сполучених Штатів.

Наразі у США триває скандал щодо ймовірної телефонної розмови Трампа з Зеленським. Один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Американські ЗМІ та демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. Трамп відкидає усі підозри.

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