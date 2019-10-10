 Дональд Трамп не шантажував мене під час дзвінка - Володимир Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Дональд Трамп не шантажував мене під час дзвінка - Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом питання збройної допомоги США не піднімалося.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в його телефонній розмові із американським колегою Дональдом Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання збройної допомоги Києву не піднімалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було. Про це Зеленський заявив під час так званого пресмарафону, який розпочався в одному із київських фудкортів у четвер, 10 жовтня.

Відповідаючи на питання журналіста, президент України зазначив, що дізнався про призупинення Білим домом надання військової допомоги Києву лише після розмови із американським президентом, хоча він визнає, що допомогу було заблоковано до розмови. Про блокування допомоги, за словами Зеленського, йому повідомив український міністр оборони.

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"Тому шантажу не було. Це не було предметом нашої розмови", - зазначив президент України. Він додав, що піднімав питання військової допомоги вже під час зустрічі із віцепрезидентом США Майклом Пенсом під час зустрічі у Варшаві.

Зеленський також висловив думку, що цей дзвінок не міг вплинути на відносини між Сполученими Штатами та Україною, які він охарактеризував як "втомленими" на той момент. За словами українського президента, Вашингтон втомився від питання, куди США витрачає свої гроші. Метою ж Зеленського, за його словами, було показати, що він та його влада не є корупціонерами. Він також хотів запросити Трампа в Україну. Зеленський зазначив, що не перевіряв українську стенограму телефонної розмови з Трампом, але сумнівається, що в ній є відмінності від американської версії.

Нагадаємо, що раніше в офісі президента України заявили, що навряд чи оприлюднять свою версію стенограми телефонної розмови Зеленського з Трампом. Цей телефонний дзвінок спричинив політичний скандал в США. Під час розмови Трамп ніби намагався змусити Київ почати розслідування відносно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента. До закликів оголосити Трампу імпічмент напередодні доєднався і колишній віцепрезидент США Джо Байден. Дональд Трамп усі звинувачення у спробі тиску на Україну відкидає.

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