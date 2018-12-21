Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Німеччини. У ніч на четвер, 27 грудня, літак з американським президентом та його дружиною Меланією, повертаючись з Багдада до Вашингтона, зробив посадку на авіабазі Рамштайн, де дислокуються американські військові.
За даними прес-служби Білого дому, під час зупинки на цьому військовому об'єкті, розташованому у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, Трамп разом з дружиною поспілкувався з офіцерами та привітав військовослужбовців бази.
Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп разом з дружиною Меланією несподівано відвідав американських військових, розміщених у Іраку. Це - перший візит Трампа до американських військових у зонах бойових дій з моменту вступу на посаду. З міркувань безпеки такі візити ніколи не анонсуються заздалегідь.
У розмові з журналістами на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада Трамп також заявив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку та зможуть використати свою військову присутність в цій країні в якості бази для можливих операцій у сусідній Сирії. З останньої американці таки підуть, підтвердив Трамп.
Раніше Трамп неодноразово звинувачував союзні із США країни, в тому числі й Німеччину, що ті зловживають партнерством зі Сполученими Штатами, занадто мало витрачаючи на оборону й безпеку.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Важкі часи, політика і гумор
Вранці 6 лютого перед початком дебатів про майбутнє Європи голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тихцем підкрадається до депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, поки той читає газету, і раптом скуйовджує його волосся. Таким витівкам Юнкера вже ніхто не дивується. Тішить, що й за важких часів у політиці самим політикам вдається зберігати почуття гумору і залишатись людьми.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
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Прихильники націонал-соціалістичного руху у США проводять 21 квітня таємний нацистський ритуал, на якому дозволили бути присутнім фотографу Го Накамурі. На світлині - та ж група, що брала участь у сумнозвісному "Марші об'єднаних правих" у місті Шарлотсвілль (Вірджинія) 2017 року. Правозахисники побоюються подальшого посилення правих екстремістських рухів у США.
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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися 27 квітня у селищі Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між КНДР та Республікою Корея. На цій зустрічі вже не вперше пролунали заяви про намір припинити усі ворожі дії між двома країнами. Чи є підстави говорити про початок великої корейської відлиги? Побачимо наступного року.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
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Фоторепортер агенції Reuters Омар Собані зробив це фото через мить після того, як терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу 30 квітня у столиці Афганістану, Кабулі. Автор фото дістав поранення у плече, вісім журналістів загинули. Кількома хвилинами раніше представники ЗМІ прибули на місце події, де того ж дня відбувся інший збройний напад.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Чемпіони світу
Французькі футболісти 15 липня святкують перемогу у фіналі Чемпіонату світу з тренером національної збірної Дідьє Дешамом. Вони щойно обійшли Хорватію з рахунком 4:2 у захоплюючому фіналі. Німецькі гравці, які мали надії відстояти свій титул, на ту мить вже два тижні були у відпустці.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Нікаб та уніформа
37-річна Айя вийшла 1 серпня на вулиці Копенгагена в нікабі - на знак протесту проти заборони уряду Данії носити одяг, що закриває обличчя - нікаб і паранджу. Проте, зустрівши порушницю, жінка-поліцейська не затримувала її, а лише обійняла. Вчинок сприйняли неоднозначно: хтось висловлював захоплення, а інші вимагали звільнення поліцейської.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Одна проти всіх
Одна жінка в червоному і багато чоловіків у темних костюмах. Британська прем'єрка Тереза Мей 20 вересня поспішає долучитись до "сімейної" фотосесії на саміті ЄС у Зальцбурзі. Втім, на цьому фото Мей символічно залишається осторонь від лідерів країн Євросоюзу.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Що залишилося після цунамі
М'яка іграшка та відро з одягом. Це все, що залишилось у жінки із Сулавесі після цунамі, що прийніс руйнування на узбережжя індонезійського острова в кінці вересня. Її будинок було зруйновано, троє дітей щезли. Внаслідок катастрофи загинуло понад 2000 осіб, зникли безвісти кілька тисяч.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Віч-на-віч
Між ізраїльським солдатом і жителем міста Наблус 15 жовтня розгорілася суперечка. Приводом стало рішення Ізраїля закрити палестинську школу поблизу Наблуса на Західному березі річки Йордан. Фото є символічним віддзеркаленням конфліктів між Ізраїлем і Палестиною, де жодна сторона не готова йти на поступки.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Крізь річки та стіни
Луїс Акоста тримає на руках п'ятирічного Анхеля Хесуса, переправляючись 29 жовтня через річку Суч'яте, що розділяє Гватемалу і Мексику. Вони приєднались до "каравану мігрантів" з Центральної Америки, що попри великі ризики намагаються потрапити до США. Це "напад на нашу країну", - пропоментував рух мігрантів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Свобода преси в стилі Трампа
Серед ворогів Дональда Трампа часто опиняються біженці та журналісти. На фото - репортер CNN Джим Акоста, котрий намагаєтсья поставити прямі запитання Трампу на прес-конференції, що проходила в Білому домі після проміжних виборів 6 листопада. Замість відповідей на запитання журналіста, який не бажав віддавати мікрофон, позбавили акредитації.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Пекло в раю
Малібу вважають райським гніздечком найзаможніших жителів Калфіорнії. Та цієї осені узбережжя Тихого океану охопили лісові пожежі, що перекинулися на житлові квартали. Вогонь знищив цілі вулиці й забрав життя не менше 85 осіб. Під час пожеж домівку втратив і відомий німецький актор та ведучий Томас Ґоттшальк (Thomas Gottschalk), який, втім, зазначив, що "в цьому світі є значно гірші втрати".
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Рукотворне лихо
На цьому фото ми бачимо саме те, що мав на увазі Томас Готтшальк. Молодий батько Салех Хасан аль-Факех тримає руку чотиримісячної доньки Хаджар, яка померла в лікарні внаслідок тривалого недоїдання. З 2014 року в Ємені триває громадянська війна, до розпалювання якої причетні Іран та Саудівська Аравія. Кожні десять хвилин в Ємені помирає дитина.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Кінець доби
"Це було для мене честю", - такими словами завершила 8 грудня свою останню промову у ролі голови Християнсько-демократичного союзу Анґела Меркель (Angela Merkel). Канцлерка ФРН очолювала партію понад 18 років, проте залишила цю посаду. Її наступницею обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку німецькі ЗМІ називають АКК.
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2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті
Протести європейців
Це не війна і не стихійне лихо: порівняно з іншими регіонами світу європейцям живеться відносно добре. Проте у Франції, Німеччині, та - як на цьому фото - Бельгії дедалі частіше проводять масові протести. Люди обурені низькими зарплатами, високими орендними ставками, скороченням пенсійних виплат і підвищенням цін. Для участі в акції протесту необов'язково вдягати жовтий жилет.
Автор: Мартін Муно