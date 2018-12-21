Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Німеччини. У ніч на четвер, 27 грудня, літак з американським президентом та його дружиною Меланією, повертаючись з Багдада до Вашингтона, зробив посадку на авіабазі Рамштайн, де дислокуються американські військові.

За даними прес-служби Білого дому, під час зупинки на цьому військовому об'єкті, розташованому у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, Трамп разом з дружиною поспілкувався з офіцерами та привітав військовослужбовців бази.

Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп разом з дружиною Меланією несподівано відвідав американських військових, розміщених у Іраку. Це - перший візит Трампа до американських військових у зонах бойових дій з моменту вступу на посаду. З міркувань безпеки такі візити ніколи не анонсуються заздалегідь.

У розмові з журналістами на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада Трамп також заявив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку та зможуть використати свою військову присутність в цій країні в якості бази для можливих операцій у сусідній Сирії. З останньої американці таки підуть, підтвердив Трамп.

Раніше Трамп неодноразово звинувачував союзні із США країни, в тому числі й Німеччину, що ті зловживають партнерством зі Сполученими Штатами, занадто мало витрачаючи на оборону й безпеку.