 Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами

Дорогою з Іраку до США літак з американським президентом Дональдом Трампом зробив зупинку в авіабазі Рамштайн у ФРН, де дислокуються американські військові.

Дональд та Меланія Трамп

Дональд та Меланія Трамп на авіабазі Рамштайн у Німеччині

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Німеччини. У ніч на четвер, 27 грудня, літак з американським президентом та його дружиною Меланією, повертаючись з Багдада до Вашингтона, зробив посадку на авіабазі Рамштайн, де дислокуються американські військові.

За даними прес-служби Білого дому, під час зупинки на цьому військовому об'єкті, розташованому у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, Трамп разом з дружиною поспілкувався з офіцерами та привітав військовослужбовців бази.

DW.COM

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс не вбачав проблем у відносинах США з союзниками, стверджує Дональд Трамп. Він пообіцяв виправити такий стан справ. (24.12.2018)

Дональд та Меланія Трамп несподівано завітали на американську військову базу в Іраку. Президент США запевнив, що не планує виведення американського контингенту з країни. (26.12.2018)

Як повідомлялося, напередодні Дональд Трамп разом з дружиною Меланією несподівано відвідав американських військових, розміщених у Іраку.  Це - перший візит Трампа до американських військових у зонах бойових дій з моменту вступу на посаду. З міркувань безпеки такі візити ніколи не анонсуються заздалегідь.

У розмові з журналістами на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада Трамп також заявив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку та зможуть використати свою військову присутність в цій країні в якості бази для можливих операцій у сусідній Сирії. З останньої американці таки підуть, підтвердив Трамп.

Раніше Трамп неодноразово звинувачував союзні із США країни, в тому числі й Німеччину, що ті зловживають партнерством зі Сполученими Штатами, занадто мало витрачаючи на оборону й безпеку.

  • Важкі часи, політика і гумор

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Важкі часи, політика і гумор

    Вранці 6 лютого перед початком дебатів про майбутнє Європи голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тихцем підкрадається до депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, поки той читає газету, і раптом скуйовджує його волосся. Таким витівкам Юнкера вже ніхто не дивується. Тішить, що й за важких часів у політиці самим політикам вдається зберігати почуття гумору і залишатись людьми.

  • Порнозірка під прицілом фотокамер

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Порнозірка під прицілом фотокамер

    Порнозірка Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелз, 16 квітня одягається... після прискіпливої перевірки на вході до будівлі суду в Нью-Йорку. Там триває процес щодо сексуальної афери між Кліффорд та нинішнім президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках. За мовчання Трамп передав їй близько 130 тисяч доларів через свого адвоката Майкла Коена. Та мовчати вона не стала.

  • Нацисти з Півдня США

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нацисти з Півдня США

    Прихильники націонал-соціалістичного руху у США проводять 21 квітня таємний нацистський ритуал, на якому дозволили бути присутнім фотографу Го Накамурі. На світлині - та ж група, що брала участь у сумнозвісному "Марші об'єднаних правих" у місті Шарлотсвілль (Вірджинія) 2017 року. Правозахисники побоюються подальшого посилення правих екстремістських рухів у США.

  • Корейська відлига

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    "Корейська відлига"

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися 27 квітня у селищі Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між КНДР та Республікою Корея. На цій зустрічі вже не вперше пролунали заяви про намір припинити усі ворожі дії між двома країнами. Чи є підстави говорити про початок великої корейської відлиги? Побачимо наступного року.

  • Репортери під прицілом Ісламської держави

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Репортери під прицілом "Ісламської держави"

    Фоторепортер агенції Reuters Омар Собані зробив це фото через мить після того, як терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу 30 квітня у столиці Афганістану, Кабулі. Автор фото дістав поранення у плече, вісім журналістів загинули. Кількома хвилинами раніше представники ЗМІ прибули на місце події, де того ж дня відбувся інший збройний напад.

  • Чемпіони світу-2018

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Чемпіони світу

    Французькі футболісти 15 липня святкують перемогу у фіналі Чемпіонату світу з тренером національної збірної Дідьє Дешамом. Вони щойно обійшли Хорватію з рахунком 4:2 у захоплюючому фіналі. Німецькі гравці, які мали надії відстояти свій титул, на ту мить вже два тижні були у відпустці.

  • Нікаб та уніформа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нікаб та уніформа

    37-річна Айя вийшла 1 серпня на вулиці Копенгагена в нікабі - на знак протесту проти заборони уряду Данії носити одяг, що закриває обличчя - нікаб і паранджу. Проте, зустрівши порушницю, жінка-поліцейська не затримувала її, а лише обійняла. Вчинок сприйняли неоднозначно: хтось висловлював захоплення, а інші вимагали звільнення поліцейської.

  • Одна проти всіх

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Одна проти всіх

    Одна жінка в червоному і багато чоловіків у темних костюмах. Британська прем'єрка Тереза Мей 20 вересня поспішає долучитись до "сімейної" фотосесії на саміті ЄС у Зальцбурзі. Втім, на цьому фото Мей символічно залишається осторонь від лідерів країн Євросоюзу.

  • Що залишилося після цунамі

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Що залишилося після цунамі

    М'яка іграшка та відро з одягом. Це все, що залишилось у жінки із Сулавесі після цунамі, що прийніс руйнування на узбережжя індонезійського острова в кінці вересня. Її будинок було зруйновано, троє дітей щезли. Внаслідок катастрофи загинуло понад 2000 осіб, зникли безвісти кілька тисяч.

  • Наблус

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Віч-на-віч

    Між ізраїльським солдатом і жителем міста Наблус 15 жовтня розгорілася суперечка. Приводом стало рішення Ізраїля закрити палестинську школу поблизу Наблуса на Західному березі річки Йордан. Фото є символічним віддзеркаленням конфліктів між Ізраїлем і Палестиною, де жодна сторона не готова йти на поступки.

  • Крізь річки та стіни

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Крізь річки та стіни

    Луїс Акоста тримає на руках п'ятирічного Анхеля Хесуса, переправляючись 29 жовтня через річку Суч'яте, що розділяє Гватемалу і Мексику. Вони приєднались до "каравану мігрантів" з Центральної Америки, що попри великі ризики намагаються потрапити до США. Це "напад на нашу країну", - пропоментував рух мігрантів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

  • Свобода преси в стилі Трампа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Свобода преси в стилі Трампа

    Серед ворогів Дональда Трампа часто опиняються біженці та журналісти. На фото - репортер CNN Джим Акоста, котрий намагаєтсья поставити прямі запитання Трампу на прес-конференції, що проходила в Білому домі після проміжних виборів 6 листопада. Замість відповідей на запитання журналіста, який не бажав віддавати мікрофон, позбавили акредитації.

  • Пекло в раю

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Пекло в раю

    Малібу вважають райським гніздечком найзаможніших жителів Калфіорнії. Та цієї осені узбережжя Тихого океану охопили лісові пожежі, що перекинулися на житлові квартали. Вогонь знищив цілі вулиці й забрав життя не менше 85 осіб. Під час пожеж домівку втратив і відомий німецький актор та ведучий Томас Ґоттшальк (Thomas Gottschalk), який, втім, зазначив, що "в цьому світі є значно гірші втрати".

  • Рукотворне лихо

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Рукотворне лихо

    На цьому фото ми бачимо саме те, що мав на увазі Томас Готтшальк. Молодий батько Салех Хасан аль-Факех тримає руку чотиримісячної доньки Хаджар, яка померла в лікарні внаслідок тривалого недоїдання. З 2014 року в Ємені триває громадянська війна, до розпалювання якої причетні Іран та Саудівська Аравія. Кожні десять хвилин в Ємені помирає дитина.

  • Кінець доби

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Кінець доби

    "Це було для мене честю", - такими словами завершила 8 грудня свою останню промову у ролі голови Християнсько-демократичного союзу Анґела Меркель (Angela Merkel). Канцлерка ФРН очолювала партію понад 18 років, проте залишила цю посаду. Її наступницею обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку німецькі ЗМІ називають АКК.

  • Протести європейців

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Протести європейців

    Це не війна і не стихійне лихо: порівняно з іншими регіонами світу європейцям живеться відносно добре. Проте у Франції, Німеччині, та - як на цьому фото - Бельгії дедалі частіше проводять масові протести. Люди обурені низькими зарплатами, високими орендними ставками, скороченням пенсійних виплат і підвищенням цін. Для участі в акції протесту необов'язково вдягати жовтий жилет.

    Автор: Мартін Муно


DW.COM

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують. (26.12.2018)  

Також за темою

Trump besucht US-Truppen im Irak

Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку 26.12.2018

Дональд та Меланія Трамп несподівано завітали на американську військову базу в Іраку. Президент США запевнив, що не планує виведення американського контингенту з країни.

USA Donald Trump und James Mattis

Різка критика з боку Трампа лунає тепер й на адресу Меттіса, який йде з посади 24.12.2018

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс не вбачав проблем у відносинах США з союзниками, стверджує Дональд Трамп. Він пообіцяв виправити такий стан справ.

USA Innenminister Ryan Zinke

Дональд Трамп вирішив звільнити міністра внутрішніх справ США 15.12.2018

До кінця року має звільнити свій пост міністр внутрішніх справ США Раян Зінке, повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Реклама

Докладно

Верховная Рада перед голосуванням за запровадження воєнного стану в Україні, 26 листопада 2018 року

Воєнний стан з половинчатим ефектом

Журналіст Сергій Руденко - про підсумки воєнного стану в десяти регіонах України, що діяв упродовж 30 днів. 

Volkswagen

VW виявив проблеми в новому програмному забезпеченні

Внутрішня перевірка VW виявила вади в програмному забезпеченні для зменшення шкідливих викидів дизельних авто. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  