Дональд Трамп замислився над купівлею Гренландії - WSJ

Президент США Дональд Трамп висловлював зацікавленість у тому, аби придбати Гренландію. Як у четвер, 16 серпня, написало видання The Wall Street Journal, Трамп неодноразово запитував своїх радників про можливість для Сполучених Штатів купити цей автономний регіон Королівства Данія. Видання посилається на джерела, ознайомлені з подібними обговореннями. У Білому домі та посольстві Данії у Вашингтоні поки не прокоментували цю інформацію.
Повідомляється, що президента США особливо цікавлять природні ресурси та геополітичне значення Гренландії. Деякі радники американського лідера підтримують президента і кажуть, що придбання Гренландії було би корисним для США, тоді як інші вважають питання купівлі острова лише "швидкоминучою примхою" Трампа, провадить далі WSJ.
Гренландія розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном, вона є автономною територією в складі Королівства Данія. Населення острову складає майже 57 тисяч осіб. Ідея придбати Гренландію вже звучала з боку США за президентства Гаррі Трумена. У 1946 році Трумен пропонував купити острів за 100 мільйонів доларів.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина. Імперія
В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Власник казино
Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Батько-мільйонер: Фредерік-молодший
Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Бренд вартістю в мільярди
Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Дуже хороший, дуже розумний"
Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Кептен Трамп
Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.
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Трамп: популіст, магнат, президент
П'яткова шпора замість В'єтнаму
При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Перша дружина: Івана
У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".
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Трамп: популіст, магнат, президент
Родина номер два
У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дівчата, дівчата і ще раз дівчата
На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".
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Трамп: популіст, магнат, президент
"Мистецтво укладати угоди"
Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Дональд виходить на ринг
Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"
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Трамп: популіст, магнат, президент
Трамп у політиці
Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.
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Трамп: популіст, магнат, президент
Посада гідності
Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.
Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик