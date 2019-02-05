Дональд Трамп замислився над купівлею Гренландії - WSJ

Президент США Дональд Трамп висловлював зацікавленість у тому, аби придбати Гренландію. Як у четвер, 16 серпня, написало видання The Wall Street Journal, Трамп неодноразово запитував своїх радників про можливість для Сполучених Штатів купити цей автономний регіон Королівства Данія. Видання посилається на джерела, ознайомлені з подібними обговореннями. У Білому домі та посольстві Данії у Вашингтоні поки не прокоментували цю інформацію.

Повідомляється, що президента США особливо цікавлять природні ресурси та геополітичне значення Гренландії. Деякі радники американського лідера підтримують президента і кажуть, що придбання Гренландії було би корисним для США, тоді як інші вважають питання купівлі острова лише "швидкоминучою примхою" Трампа, провадить далі WSJ.

Гренландія розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном, вона є автономною територією в складі Королівства Данія. Населення острову складає майже 57 тисяч осіб. Ідея придбати Гренландію вже звучала з боку США за президентства Гаррі Трумена. У 1946 році Трумен пропонував купити острів за 100 мільйонів доларів.

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