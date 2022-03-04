Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Добровольчі батальйони

Добровольчі батальйони в Україні

Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати

Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати 04.03.2022

Київ посилює оборонну спроможність новими блокпостами, збільшенням сил територіальної оборони та масовим рухом цивільного населення на допомогу військовим.
Латвійцям законом дозволили воювати за Україну

Латвійцям законом дозволили воювати за Україну 28.02.2022

Сейм Латвії змінив законодавство, аби громадяни країни могли офіційно воювати за Україну. Досі у підрозділах іноземних держав служити було заборонено.
Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою

Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою 07.04.2021

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, за яким Семен Семенченко перебуватиме під вартою до 24 травня включно.
У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб

У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб 14.03.2020

За даними поліції, грубих порушень під час Маршу патріотів зафіксовано не було. Залучені правоохоронці несли службу в медичних масках.
The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі 18.08.2019

Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ.
Орися Луцевич: В Україні є загроза узурпації радикалами права на насильство

Орися Луцевич: В Україні є загроза узурпації радикалами права на насильство 15.11.2018

Лондонський аналітичний центр Chatham House днями оприлюднив нову доповідь щодо викликів громадянському суспільству в Україні. DW поспілкувалась зі співавторкою документа Орисею Луцевич.

Невидимий легіон: українські добровольці, які не хочуть легалізуватися

Невидимий легіон: українські добровольці, які не хочуть легалізуватися 30.10.2018

Попри офіційну демобілізацію, рештки добровольчих проукраїнських формувань на Донбасі і на п'ятому році конфлікту, вочевидь, неформально діють у зоні бойових дій. Хто вони і чому не поспішають складати зброю?
Чому українська влада зволікає з наданням громадянства добровольцям-іноземцям

Чому українська влада зволікає з наданням громадянства добровольцям-іноземцям 29.10.2018

Іноземцям, які воювали на Донбасі в складі українських добровольчих батальйонів, практично неможливо отримати громадянство в Україні. Чому українська влада не поспішає вирішувати цю проблему?

Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017) 16.05.2018

Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017) 16.05.2018

Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.

Нацгвардія України: факти і курйози (26.03.2018) 26.03.2018

До Дня Національної гвардії України DW підготувала добірку фактів про цих вояків: які функції, скільки заробляють і якими флешмобами запам'яталися?
МВС: У Київській області застрелили Аміну Окуєву

МВС: У Київській області застрелили Аміну Окуєву 30.10.2017

Автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха. Поліція оголосила план перехоплення "Сирена".
Що відомо про Адама Осмаєва та замах на нього?

Що відомо про Адама Осмаєва та замах на нього? 02.06.2017

Екс-боєць добровольчого батальйону Адам Осмаєв, який на Донбасі воював на боці України, перебуває в реанімації після замаху. Що відомо про цю людину та які версії замаху на нього розглядає поліція?

Як німці сприймають праворадикальний "Азов" (відео) 02.03.2017

Ідеї та акції полку "Азов" у складі Нацгвардії приваблюють дедалі більше молодих людей. Героїня сюжету - донеччанка Лідія, яка нещодавно приєдналась до військового підрозділу, який використовує неоднозначну символіку.

Блокада Донбасу: за і проти (23.02.2017) 23.02.2017

Допоки йде торгівля, йде і війна. Так вважають учасники блокування залізничного сполучення з окупованим Донбасом. Чому їхні дії не вітають на Заході?
Підпал Інтера: чи вдасться знайти винних?

Підпал "Інтера": чи вдасться знайти винних? 07.09.2016

Міжнародна спільнота закликає швидко розслідувати інцидент довкола телеканалу "Інтер". Водночас до кампанії проти "Інтера" мають стосунок люди з оточення керівника МВС України.
Інші статті